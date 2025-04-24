Трамп признался помощникам в важном нюансе о переговорах по Украине 14 24.04.2025, 9:55

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Газета The Wall Street Journal раскрыла подробности.

Президент США Дональд Трамп признался своим помощникам, что переговоры по прекращению войны РФ против Украины оказалось сложнее, чем он на это надеялся.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Трамп все больше раздражается и возлагает вину на президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять мирный план США.

В статье сказано, что осознание того, что все стороны остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждению американского лидера о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

«Границы мирного соглашения, представленные на прошлой неделе, позволят России сохранить большую часть территории, которую она захватила за последнее десятилетие войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в его нынешнем виде. США юридически признают аннексию Крыма Россией в 2014 году, а Украине придется отказаться от стремления присоединиться к Организации Североатлантического договора», - пишет WSJ.

В документе нет прямого заявления о будущей военной поддержке США для Украины в случае, если Россия снова вторгнется, однако возможность того, что другие европейские силы могут поддержать Киев, остается. Предложение также не ограничивает численность украинских вооруженных сил, как того хотела Россия.

Однако, как сказано в статье, Украина подчеркнула, что хочет увидеть прекращение огня перед тем, как перейти к обсуждению окончательного соглашения. Также Киев отвергает «юридическую передачу» Крыма России.

Украинские чиновники говорят, что предложенное соглашение позволит России перегруппироваться и снова пойти войной, если США не пообещают помочь с обороной.

Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является «ужасной».

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