«Работа мечты»: график «Беларусбанка» в Борисове удивил количеством выходных 1 24.04.2025, 9:57

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Но не все так сладко, как может показаться.

В TikTok опубликовали ролик, где показали график работы одного отделения Беларусбанка в Борисове Минской области. Как оказалось, работает оно только три дня в неделю. В комментариях кто-то объяснил, почему «не все так сладко», как может показаться, пишет «Телеграф».

«Кто там искал работу с большим количеством выходных? Как вам?» — спросил автор видео, показав табличку на входе с графиком работы финучреждения.

Судя по этой информации, банк работает со вторника по четверг с 9:00 до 17:00, а в первый четверг каждого месяца начинают на два часа позже: с 11:00 до 17:00. Понедельник, пятница, суббота, воскресенье, а также праздничные дни обозначены выходными.

«Они там в это отделение приходят работать с другого отделения, так что не все так сладко», — написал один комментатор.

«У меня четыре выходных», — похвасталась другая пользовательница TikTok. «У меня пять, и все праздничные дни», — заявила третья.

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