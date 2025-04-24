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Взрывы на крупнейшем арсенале РФ: какие боеприпасы взлетели в воздух

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  • 24.04.2025, 10:12
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Взрывы на крупнейшем арсенале РФ: какие боеприпасы взлетели в воздух

Среди обломков были найдены интересные фрагменты.

После взрыва 51-го арсенала ГРАУ в РФ выявлены следы боеприпасов иностранного происхождения. В частности, среди обломков были найдены хвостовые части реактивных снарядов, внешне отличающиеся от советских образцов.

Детальнее об этом рассказали обозреватели Defense Express.

В материале было отмечено, что после взрыва 22 апреля российского 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ местные жители начали находить фрагменты боеприпасов, разлетевшиеся на значительные расстояния.

Характерные особенности конструкции, в частности отсутствие стабилизаторов, указывают на их иностранное происхождение, предположительно — из Ирана, КНДР или Китая. В то же время заявления некоторых источников о том, что речь идет исключительно об иранских реактивных снарядах Fadjr-1, могут быть ошибочными.

Дело в том, что реактивные боеприпасы 107-мм калибра предназначены для систем залпового огня китайского происхождения, известных под названием Type 63. Эти РСЗО являются аналогом советских установок БМ-14, только у китайского варианта был уменьшен калибр.

Type 63 и ее многочисленные модификации активно распространились по миру — они находятся на вооружении более чем в 30 странах, преимущественно в Азии и Африке. Эти системы часто используются в виде одиночных импровизированных пусковых установок — так делают вооруженные группировки террористических организаций ХАМАС, «Хезболла» и ИГИЛ. Хотя стандартная установка Type 63 имеет 12 направляющих.

Тактико-технические характеристики китайской Type 63

Калибр: 107 мм

Дальность стрельбы: до 8 км (в модернизированных версиях — до 11 км)

Вес реактивного снаряда: 18–19 кг

Масса боевой части: около 8 кг

Также существует северокорейская версия этой системы под названием Type 75.

Авторы публикации пишут, что источник этих боеприпасов на территории РФ пока не установлен. Наиболее вероятными поставщиками считаются Иран и КНДР. Вместе с тем до настоящего времени не зафиксировано использование Россией 107-мм снарядов в составе штатных РСЗО, что может говорить о применении их в одиночных пусковых или самодельных пусковых системах, установленных на легкой технике.

Напомним, объекты, подобные 51-у ГРАУ являются не просто складами для хранения боеприпасов, а а ключевыми узлы военной логистики. Поэтому их поражение может серьезно повлиять на возможности России в обеспечении фронта. Всего в зоне поражения Украины осталось 7 таких объектов на территории РФ.

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