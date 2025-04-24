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Лучший футбольный арбитр Беларуси отстранен от работы

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  • 24.04.2025, 10:23
  • 1,720
Лучший футбольный арбитр Беларуси отстранен от работы
Виктор Шимусик
Фото: dinamo-minsk.by

Последний матч для него сложился крайне неудачно.

Футбольный судья Виктор Шимусик не получил назначения на очередной тур чемпионата Беларуси. Более того, арбитр не будет обслуживать игры первой и женской лиг, пишет «Точка».

Решение принято департаментом судейства и инспектирования Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Отстранение Шимусика, вероятно, связано с его работой на центральном матче 5-го тура высшей лиги между минским «Динамо» и БАТЭ (2:1). Игра прошла 19 апреля, но разговоры о влиянии на нее судьи не утихают до сих пор.

Во время встречи Шимусик принял целый ряд спорных решений. Самым резонансным из них стал неназначенный в ворота чемпионов пенальти после опасной игры динамовца Фарда Ибрагима.

Болельщики «бело-синих» парируют своим визави из Борисова другим моментом, произошедшим немногим ранее.

Комментариев федерации по поводу отстранения судьи не появлялось.

Отметим, что обсуждение работы рефери на официальном уровне и разглашение оценки инспектора запрещается специальной конвенцией УЕФА.

По итогам сезона-2024 Виктор Шимусик был признан лучшим арбитром Беларуси.

Не первый скандал с участием Шимусика

Рефери уже отмечался резонансными историями в чемпионате-2024.

Главным спорным моментом, связанным с судьей, был назначенный в ворота гродненского «Немана» пенальти в игре против минского «Динамо».

Несмотря на правильность принятого решения, арбитр стал объектом нападок со стороны главного тренера «желто-зеленых» Игоря Ковалевича.

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