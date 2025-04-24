Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне 1 24.04.2025, 10:31

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Состоялся «конструктивный обмен мнениями о пути к миру».

Глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказали, как украинская делегация во время визита в Лондон 23 апреля провела встречи с европейскими партнерами и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Глава МИД Андрей Сибига рассказал на Х, что со специальным представителем США генералом Китом Келлогом состоялся «конструктивный обмен мнениями о пути к миру».

«Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели», – подчеркнул Сибига.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что украинская делегация подчеркнула: «немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира».

«Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности», – добавил Ермак.

Он также указал, что с Келлогом договорились «продолжать диалог и регулярные контакты».

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, зато встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

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