«Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет» 3 24.04.2025, 10:49

2,250

Киевляне рассказали о ночи 24 апреля.

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по столице Украины. В результате атаки в Киеве есть жертвы, десятки людей пострадали. Жители города рассказали о том, как пережили эту страшную ночь.

По словам киевлян, тревогу они не слышали, а проснулись уже от первого взрыва, пишет «Главред».

«Проснулись от взрыва, тревогу не слышали, привыкли», - говорит одна из жительниц.

Вместе с ребенком она вышла в коридор, и после взрывов потух свет.

«Мы оказались на пятачке возле входных дверей. Но я понимаю, что дверей уже нет. И ребенка передо мной нет. Я думала, что у нас обвалилось все и мой ребенок уже внизу (…) Это была точно ракета, взрыв был баллистический (…) Потом буквально через пять минут был Шахед», - рассказала женщина.

После этого она отвела ребенка в укрытие, а сама вернулась домой, чтобы забрать кота. По ее словам, со второго этажа мужчина кричал, что не мог выйти. Спасатели помогли ему выйти.

Еще одна жительница города рассказала, что во время атаки спала, тревогу не слышала. Она находилась в дальней комнате и разбудил ее младший брат. Как только он постучал в двери, раздался взрыв. Из-за взрывной волны его завалило мебелью. Когда его удалось достать, семья отправилась в укрытие и просидела там до пяти часов утра.

«Все выходят, дым, пыль, ничего не видно», - сказала девушка.

Когда знакомые стали приходить в укрытие, она узнала, что из-за удара снесло половину дома.

Тем временем известные украинские фотограф Влада и Константин Либеровы рассказали, что в результате вражеской атаки пострадала беременная женщина.

«Во время работы ГосЧС дважды атаковали шахеды по тому же району. В момент, когда работники ГосЧС вместе с гражданскими доставали из-под завалов молодую девушку. «Солнышко, мы тебя по-любому получим, мы здесь» – так успокаивал ее один из спасателей под громкий гул пролетающего шахеда», - рассказали фотографы в Instagram.

По последним данным, которые сообщил мэр Кличко, в больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, из которых - 5 детей. Всего в результате ночной атаки пострадали 70 человек.

«Относительно погибших – окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе», - написал он в Telegram.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com