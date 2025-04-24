Работники магазина в Слуцке провели забастовку 24.04.2025, 10:51

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Сотрудники магазина протестовали против низких зарплат.

Утром 24 апреля магазин «Соседи», расположенный на улице Борисовца в Слуцке, открылся на час позже. Как пишет местное издание SlutskGorod, так работники торгового объекта выразили свое несогласие с низкими зарплатами.

Как пишет SlutskGorod, после увеличения режима работы магазина до 2.00 задач у персонала «стало намного больше, сотрудники не раз обращались к руководству с просьбой поднять зарплаты». Однако их просьбы не услышали, поэтому они решили «достучаться до администрации сети» другим способом.

Около десятки человек, которые должны были 24 апреля выйти на смену, согласованно не открыли двери магазина. Примерно через час двери «Соседей» для покупателей все же открыли.

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