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В Дзержинске проходят массовые обыски

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  • 24.04.2025, 10:58
  • 1,908
В Дзержинске проходят массовые обыски

В основном у людей, покинувших Беларусь.

В Дзержинске проходит очередная волна обысков. Предыдущая волна обысков и задержаний прокатилась неделю назад.

На этот раз, как сообщают правозащитники «Весны», силовики проводят обыски преимущественно у людей, покинувших Беларусь. Известно о как минимум четырех таких случаях. При этом есть информация о случаях обысков у людей, которые остаются на родине.

Правозащитники отмечают, что протоколы обысков составляют в одном экземпляре, на руки людям ничего не отдают.

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