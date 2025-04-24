В Дзержинске проходят массовые обыски

В Дзержинске проходят массовые обыски1
- 24.04.2025, 10:58
- 1,908
В основном у людей, покинувших Беларусь.
В Дзержинске проходит очередная волна обысков. Предыдущая волна обысков и задержаний прокатилась неделю назад.
На этот раз, как сообщают правозащитники «Весны», силовики проводят обыски преимущественно у людей, покинувших Беларусь. Известно о как минимум четырех таких случаях. При этом есть информация о случаях обысков у людей, которые остаются на родине.
Правозащитники отмечают, что протоколы обысков составляют в одном экземпляре, на руки людям ничего не отдают.