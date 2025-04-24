Почему Путин резко изменил отношение к переговорам с Украиной? 1 24.04.2025, 11:06

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Эксперты рассказали о возможной ловушке.

Эксперт из Лондонской школы экономики Джефф Хоун подчеркнул, что с 2022 года Путин отказывался садиться за один стол переговоров с Зеленским, так как считал его «главой неонацистского режима».

Пропагандисты Кремля постоянно говорили о том, что одна из главных целей РФ – свержение режима Зеленского и предотвращение «нацистских угроз», сообщает ресурс France24.

В понедельник Путин заявил, что готов вести прямые переговоры с «киевским режимом», но не с украинским правительством или властями.

На деле это говорит о том, что мнение Путина о Зеленском и его «легитимности» не изменилось.

Скорее всего, Путин хочет показать Трампу, что РФ активно участвует в переговорном процессе, так как в Белом доме были недовольны Россией, которая затягивала весь процесс.

Сотрудник из Университета Бата Стивен Холл заявил, что на фронте дела у ВСУ не так хороши, как у армии Путина. Противник не будет давать заднюю и не будет отступать от поставленной Путиным цели. Путин все равно не будет придерживаться своего слова. Это прекрасно продемонстрировало «пасхальное перемирие», когда враг 59 раз нарушил «режим тишины».

Холл также считает, что Зеленский поставил себя в сложное положение из-за отказа вести прямые переговоры с Путиным.

Однако при этом президенту Украины придется искать выход из положения, так как в противном случае Трамп обвинит Киев в нежелании говорить о мире. В свою очередь, Хоун считает, что Украина никогда не согласится на сделку, когда Крым и Донбасс будут под контролем РФ.

Однако не исключено, что Путин действительно устал от войны и не хочет, чтобы РФ еще долгое время считали «страной-изгоем».

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