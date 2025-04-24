Глава МИД Польши говорил с Рубио о ситуации на границе с Беларусью 24.04.2025, 11:11

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский рассказал главе Госдепа США о миграционном кризисе, контролируемом РФ через Беларусь.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски и госсекретарь США Марко Рубио в ходе состоявшегося 23 апреля телефонного разговора «обменялись оценками ситуации с безопасностью на польско-белорусской границе, включая миграционный кризис, контролируемый Россией через Беларусь», сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что стороны также «обсудили вопросы, связанные с продолжающимся давлением на Россию и оказанием помощи испытывающей трудности Украине». Кроме этого, были «затронуты усилия государств — членов Европейского союза по повышению своей обороноспособности».

Госдеп США, сообщая о телефонном разговоре, не упомянул о ситуации на границе Польши и Беларуси, отметив лишь, что Рубио «высоко оценил оборонные инвестиции Польши как пример для других европейских стран, которые должны активизироваться и выделить больше ресурсов на национальную безопасность».

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