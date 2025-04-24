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Белоруска раскрыла, сколько откладывает с зарплаты

  • 24.04.2025, 11:15
Белоруска раскрыла, сколько откладывает с зарплаты

Возникла оживленная дискуссия.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, сколько денег ей удалось отложить с зарплаты за два месяца. Как оказалось, сумма небольшая. Комментаторы стали делиться, сколько им удается отложить с получки или пенсии, пишет «Телеграф».

«В Беларуси невозможно отложить деньги с зарплаты? 25 рублей за два месяца как с куста», — сказала на видео его автор.

«Я с пенсии откладываю по 250 рублей. Захочешь — отложишь», — считает одна комментаторша. Ей ответили: «Ну, если пенсия больше 1000, то, конечно, отложишь без проблем».

Другая пользовательница TikTok рассказала, что после смены работы и получения первой зарплаты у нее осталось «нехило» денег. «В первую же зарплату словила шок. Сидела и думала: «У меня не могло остаться столько денег! Я явно забыла что-то оплатить/купить!» Проверила. Все куплено и оплачено. И осталось нехило». Она уточнила, что это работа на стройке, и первая зарплата, «которая вызвала шок, — это ученическая».

Но не все комментаторы могли похвастаться своими доходами и возможностью отложить деньги. Один юзер сказал, что автору видео удалось отложить в 25 раз больше денег, чем ему самому: «Это в 25 раз больше, чем я».

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«Только хочешь отложить, и вечно то сахар закончился, то мыльное в ванную купи, то смеситель сломался. А то в школу сдай грошы», — пожаловалась еще одна комментаторша.

Кто-то поделился, что тратит больше, чем отложил: «Откладываю с зп 200 руб., а потом с отложенных трачу куда-то 400». «Кто хочет работать, тот получает, я без переработок получаю за 2000, а с переработками — больше 3000», — похвастался комментатор.

«А зачем откладывать? Живите здесь и сейчас… Завтра может не наступить», — посоветовал еще один пользователь TikTok.

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