Зеленский немедленно возвращается из ЮАР в Украину 24.04.2025, 11:18

Из-за массированной атаки РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский частично отменил визит в Южную Африку из-за массированной атаки РФ. Глава государства немедленно возвращается в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент прокомментировал российский удар по Украине, напомнив, что Украина согласилась на полное прекращение огня 44 дня назад. Но Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Зеленский отметил, что в результате атаки РФ много разрушений, продолжаются спасательные операции. Всего в Украине более 80 человек ранены из-за обстрелов. В Киеве девять человек погибли.

«Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО», - отметил глава украинского государства.

Зеленский добавил, что проинформирует президента ЮАР Сирила Рамафосу, который председательствует в G20, о ситуации и потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Президент Украины подчеркнул, что прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Зеленский также рассчитывает на помощь ЮАР в гуманитарных вопросах - в возвращении пленных и похищенных Россией украинских детей.

«Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину», - сообщил президент.

По словам Зеленского, министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Напомним, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский с первой леди прибыли в Южную Африку. По словам глава государства, у него были запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

РФ массированно атаковала Украину

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Россияне выпустили 70 ракет различных типов, в том числе баллистические, и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 48 ракет и 64 дрона. Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Главным направление удара врага был Киев - столицу Украины атаковали ракеты и беспилотники. Последствия атаки зафиксировали в пяти районах города. В Святошинском районе частично разрушен жилой дом. Там продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.

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