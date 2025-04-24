Стало известно, когда в Беларуси похолодает
- 24.04.2025, 11:25
Синоптики обещают мокрый снег.
В пятницу на юге страны ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Ночью +3..+8°С, местами на юге Беларуси до +11°С, максимальная днем составит от +10°С на северо-западе до +24°С на юго-востоке страны.
В субботу похолодает. Ночью по Гомельской области, днем местами по стране кратковременные осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Ветер северной четверти порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.
Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+6°С; максимальная температура воздуха днем +6..+13°С.
В воскресенье на большей части территории ожидаются заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха будет +1..+3°С; максимальная температура воздуха днём +7..+14°С.