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Стало известно, когда в Беларуси похолодает

  • 24.04.2025, 11:25
Стало известно, когда в Беларуси похолодает

Синоптики обещают мокрый снег.

В пятницу на юге страны ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Ночью +3..+8°С, местами на юге Беларуси до +11°С, максимальная днем составит от +10°С на северо-западе до +24°С на юго-востоке страны.

В субботу похолодает. Ночью по Гомельской области, днем местами по стране кратковременные осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Ветер северной четверти порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+6°С; максимальная температура воздуха днем +6..+13°С.

В воскресенье на большей части территории ожидаются заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха будет +1..+3°С; максимальная температура воздуха днём +7..+14°С.

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