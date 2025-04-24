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Путин не «однорукий», а просто бандит

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  • Владимир Пастухов
  • 24.04.2025, 11:23
  • 2,152
Путин не «однорукий», а просто бандит

У главы Кремля нет никакой мотивации прекращать огонь.

Рубрика «заметки на полях». Многие адепты замечательного «мира будущего» одержимы идеей, что войну можно выиграть, переиграв Путина. Не победив, – это как раз совершенно логично, – а именно переиграв, заставив сделать что-то такое, что на самом деле он совершенно не хочет и не собирается делать.

С энергией, достойной лучшего применения, сотни вроде бы толковых и проницательных людей продвигают то один, то другой заведомо неприемлемый для Путина концепт прекращения войны, пафосно называя его альтернативным «планом мира» и противопоставляя «непродуманному и невнятному плану» Трампа (и, конечно, самого Путина).

По всей видимости, подсознательно они полагают, что Путин устроен как «однорукий бандит», скучающий в зале игровых автоматов, и поэтому, если его непрерывно нагружать, то сработает «эффект усталости», и он выдаст какой-нибудь мирный джекпот. Проблема в том, что Путин не «однорукий», а просто бандит, и он от таких «напряжений» не устает.

Таким очередным заведомо непроходным предложением в текущей ситуации является концепт «прекращения огня как предварительного условия мирных переговоров». Все понимают, что у Путина на данный момент нет никакой мотивации прекращать огонь, ничего не получив взамен, но продолжают троллить его этим требованием.

Впечатляет непоследовательность аргументации. Якобы достойный и честный участник переговорного процесса, действительно стремящийся к миру, обязан принять это предложение как подтверждение искренности своих намерений. Однако достойный и честный человек, стремящийся к миру, не развязал бы эту войну и не кошмарил бы три года Украину. Тут надо как-то определиться, Путин – это кто: достойный и честный переговорщик или кровавый и беспощадный диктатор?

Чтобы заставить Путина согласиться на безусловное прекращение огня, его сначала надо победить, а не наоборот. То есть единственный вопрос, который имеет смысл обсуждать – есть ли здесь и сейчас ресурс победить Путина. Все остальное – от лукавого. Если есть – используйте и побеждайте. Если нет – ищите компромисс. Убеждать Путина самоликвидироваться на радость прогрессивному человечеству – пустая трата времени.

Владимир Пастухов, Telegram

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