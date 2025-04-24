Силы обороны Украины отразили масштабную атаку РФ 1 24.04.2025, 11:30

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Сбиты 48 ракет и 64 вражеских БПЛА.

В ночь с 23 на 24 апреля 2025 года российские войска осуществили комбинированный массированный удар по территории Украины, задействовав широкий спектр вооружения — от баллистических и крылатых ракет до ударных беспилотников. Столица Украины была главной, но единственной целью противника.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ, опубликовав статистику уничтоженных российских ракет и беспилотников.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ использовали ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА Shahed и имитаторы других дронов. Атака вызвала разрушения и жертвы в ряде регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую и Хмельницкую области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ было зафиксировано и сопровождалось 215 воздушных целей, в их числе:

1 баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23 (пуски из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ),

37 крылатых ракет Х-101 с Ту-95МС (Саратовская область),

6 крылатых ракет «Искандер-К» (Донецкая область),

12 крылатых ракет «Калибр» (Черное море),

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (Белгородская область),

145 ударных БПЛА Shahed и дронов-имитаторов (вылеты из Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Крыма).

Для отражения удара Силы обороны задействовали авиацию, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы украинских вооруженных сил.

В результате боевой работы украинской ПВО удалось нейтрализовать и уничтожить:

7 баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23;

31 крылатой ракеты Х-101;

4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

64 ударных БПЛА Shahed.

Дополнительно 68 вражеских дронов-имитаторов были выведены из строя средствами РЭБ без нанесения ущерба. Особо отмечено участие украинских истребителей F-16 и Mirage, которые продемонстрировали высокую эффективность — на их счету десятки сбитых целей.

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