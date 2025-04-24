Очередь на белорусско-польской границе продолжает расти

Очередь на белорусско-польской границе продолжает расти2
- 24.04.2025, 11:38
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Настоящий коллапс.
Транспортный коллапс на белорусско-польской границе продолжается уже который день.
По состоянию на 10:00 24 апреля на пограничном переходе Брест — Тересполь своей очереди на выезд в Польшу ожидают 1450 легковых автомобилей и 20 автобусов, сообщают в пресс-службе Пограничного комитета.
На выезд в Литву перед пограничными пунктами Каменный Лог и Бенякони находятся 30 легковых автомобилей.
Очередь на выезд возникла после пасхальных праздников и за последние дни только выросла. Люди стоят сутками, ожидая возможности выехать из Беларуси. Пограничный пункт Брест остается единственным переходом, через который в страны Евросоюза можно попасть на автомобиле с белорусскими номерами.