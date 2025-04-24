Западня Уиткоффа 11 Андрей Никулин

24.04.2025, 11:41

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Стив Уиткофф

Трампу нужен результат к ста дням.

Если посмотреть на суть американских предложений, то что мы в них видим?

Некоторое время назад Трамп предлагал начать переговорный процесс с установления временного режима прекращения огня. Этот промежуточный результат он мог бы объявить в любом случае своей грандиозной победой и продолжать соблазнять Путина перспективами экономического сотрудничества.

Зеленский на прекращение огня согласился, Путин нет. Он дал понять, что намерен дальше наступать и его цель - получить территории, которые он уже записал в свою конституцию. Уиткофф, съездив в Москву, уверял Трампа, что Путин от этого не отступится.

Но Трампу нужен результат к ста дням. Трамп предложил то же самое прекращение огня с признанием Крыма российским и отменой всех санкций против России.

Признание Крыма российским - это решение с огромными международно-правовыми последствиями. Лично мне кажется, что даже если США признают Крым российским, этого не сделает Китай. Который выступит здесь, безусловно, как более последовательный защитник международного порядка, чем США.

Снятие санкций против России ради прекращения огня - это выданная Европой и Западом (в старом смысле этого слова) расписка в своем поражении и беспомощности. И как вообще можно будет после этого использовать этот инструмент сдерживания?

И главный вопрос, а если через два месяца Путин обвинит Украину в несоблюдении соглашений и вновь начнет наступление или создаст угрозу его, требуя новых уступок?

Что тогда? Обратно вводить санкции? Распризнавать Крым российским? Или идти на новые уступки?

Ответ на это вопрос, впрочем, есть у Трампа. И состоит он в том, что этого не может быть, потому что он, Трамп, верит Путину. Но это ответ человека, который остановил войну в Украине за один день. И цена этого ответа хорошо известна.

Признание Крыма российским может быть предметом переговоров России и Украины при посредничестве Европы и США. Но на другом конце должна лежать весомая, необратимая гарантия безопасности Украины. Например, членство в НАТО. В противном случае признание Крыма и отмена санкций являются просто западней и односторонней уступкой.

Путин и его команда убедили Уиткоффа, а тот Трампа, что признание Крыма и снятие санкций - это цена за согласие Путина принять идею о прекращении огня.

Потому что все остальное кроме этого в формуле этого соглашения остается в глубоком тумане. У Путина сохраняется полная свобода рук, а у Трампа они связаны необходимостью скрыть, что он попал в расставленную западню.

Андрей Никулин, «Телеграм»

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