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Беларусь может ждать еще один экономический кризис

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  • 24.04.2025, 11:47
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Беларусь может ждать еще один экономический кризис

Банки заставляют давать предприятиям дешевые деньги.

Нацбанк нашел способ подтолкнуть экономический рост: давать предприятиям так называемые инвестиционные кредиты, которые будут дешевле других займов. Экономист Анастасия Лузгина в разговоре с «Белсатом» предупредила, что при худшем сценарии такая раздача денег сейчас может привести к серьезному кризису в будущем.

17 апреля первый заместитель председателя Национального банка Александр Егоров на встрече с топ-менеджерами банков рассказал, кому и на что нужно давать кредиты. Финансовые организации должны предоставлять предприятиям прежде всего так называемые инвестиционные займы – это, грубо говоря, не на зарплаты работникам, а на развитие бизнеса: например, на покупку оборудования, технологий, строительство новой производственной линии или на запуск нового бизнеса.

Чтобы банки не завышали ставки таких инвестиционных кредитов и чтобы контролировать, как финансовые организации выполняют приказ, Нацбанк расширил перечень так называемых расчетных величин стандартного риска. Раньше для юридических лиц такой показатель был единый и касался всех займов. Недавно регулятор отдельно добавил кредиты до трех лет и кредиты на срок более трех лет. Вот эти долгие займы и будут считаться инвестиционными.

От величины стандартного риска зависит ставка, и пока Нацбанк не определил этот показатель, не было понятно, под какой процент будут заимствовать предприятиям инвестиционные деньги.

И вот теперь стало известно, что кредиты на развитие бизнеса будут дешевле. Расчетная величина стандартного риска для них – 12,29%, для других займов – 12,87%.

«Это вписывается в ту парадигму, что банки должны особое внимание уделять инвестиционным кредитам. И чтобы эти займы были доступнее, привлекательнее, определили вот такие величины», – говорит «экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Эксперт прогнозирует: банки действительно начнут выдавать больше инвестиционных кредитов, однако какого-то бума ждать не приходится. Тем более проектов, которые бы подходили для такого финансирования, не хватает. Банки должны быть уверены, что заемщик вернет деньги, а потому в идеале должны пристально сверять и изучать документы заявителей. Теперь же, вероятно, на какие-то недостатки будут закрывать глаза:

«Банки будут стараться выполнить показатели роста кредитования и в определенной степени могут более лояльно относиться к предоставлению денег на те проекты, которым раньше могли бы отказать».

В целом белорусские предприятия одалживают деньги у банков все быстрее. Председатель Нацбанка Роман Головченко на прошлой неделе сообщил, что кредитование юридических лиц выросло в первом квартале на 12% год к году. За три месяца компании набрали займов почти на 40 млрд рублей.

Анастасия Лузгина признает, что раздача дешевых денег на самом деле может подтолкнуть экономический рост сейчас, однако это грозит кризисом в будущем. Вопрос в том, насколько эффективно компании распорядятся займами и сумеют ли их вернуть:

«Если кредиты брались не на рост производства, или на рост производства, но оно оказалось не прибыльным, то это может приводить к ухудшению состояния компаний, их закредитованности. Если деньги не будут возвращать банкам вовремя, это может привести к ухудшению ситуации в банковской системе. Да и вырастет нагрузка на государство, которое будет поддерживать компании, которые взяли кредит и не могут его вернуть».

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