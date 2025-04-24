Харьковчане сняли на видео пролет крылатой ракеты РФ над городом

Харьковчане сняли на видео пролет крылатой ракеты РФ над городом2
- 24.04.2025, 11:54
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«Российское «перемирие» имеет боеголовку и оперение».
Жители прифронтового Харькова во время очередной массированной атаки ВС России сумели заснять на видео, как крылатая ракета пролетает над городом, передает Dialog.UA со ссылкой на местные телеграм-каналы.
От звука этой ракеты проснулся почти весь город, в том числе женщины и дети. После этого резкого звука пролета все услышали взрыв, когда ракета приземлилась (по одним данным, в черте города, по другим - за городом).
«Российские власти и лично диктатор Путин во весь голос заявляют, что якобы готовы к прекращению огня и перемирию... И администрация президента США Трампа им верит. Посмотрите, как выглядит это «перемирие»: оно имеет боеголовку, взрыватель, хвостовую часть и оперение! Вот истинная цена словам россиян!» - так комментируют видео сами харьковчане, а также беженцы из других городов, которые нашли в этом городе временное пристанище.