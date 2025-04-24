Харьковчане сняли на видео пролет крылатой ракеты РФ над городом 2 24.04.2025, 11:54

2,938

«Российское «перемирие» имеет боеголовку и оперение».

Жители прифронтового Харькова во время очередной массированной атаки ВС России сумели заснять на видео, как крылатая ракета пролетает над городом, передает Dialog.UA со ссылкой на местные телеграм-каналы.

От звука этой ракеты проснулся почти весь город, в том числе женщины и дети. После этого резкого звука пролета все услышали взрыв, когда ракета приземлилась (по одним данным, в черте города, по другим - за городом).

«Российские власти и лично диктатор Путин во весь голос заявляют, что якобы готовы к прекращению огня и перемирию... И администрация президента США Трампа им верит. Посмотрите, как выглядит это «перемирие»: оно имеет боеголовку, взрыватель, хвостовую часть и оперение! Вот истинная цена словам россиян!» - так комментируют видео сами харьковчане, а также беженцы из других городов, которые нашли в этом городе временное пристанище.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com