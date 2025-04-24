Британия ввела 150 новых санкций после удара РФ по Украине

Британия ввела 150 новых санкций после удара РФ по Украине10
- 24.04.2025, 11:59
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Новые меры вступают в силу немедленно.
Великобритания ввела новый пакет санкций против России утром 24 апреля. Он включает в том числе запрет на ввоз контроллеров видеоигр, используемых для управления дронов.
Об этом сообщает Politico.
Так, Британское правительство запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.
В частности, в новом пакете мер, объявленном сегодня утром и включающем 150 новых торговых санкций против России, Великобритания также закрыла доступ в страну другим технологиям, включая программное обеспечение, позволяющее искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.
«Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России», - заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.
Когда новые санкции против РФ вступят в силу
Новые меры вступают в силу немедленно и отражают большую сосредоточенность британского правительства на торговых санкциях, а не на финансовых санкциях.
Сегодняшний пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам России, включая контроллеры видеоигр и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority.
«Мы полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для убийства на Украине», - сказал министр.
К ним относятся электронные изделия, такие как усилители и схемы, которые правительство описывает как «критически важные» для российского военного развития.
Он также запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничения военного и промышленного потенциала России.
«Ликвидация доходов России от поставок энергоносителей опустошит военную казну Путина - вот почему мы прекращаем продажу сложного программного обеспечения, используемого для наживы на новых запасах нефти и газа, не позволяя использовать британский опыт для подпитки российской военной машины», - заявил Доути.