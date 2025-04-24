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Белорус принес победу своему клубу в АХЛ

  • 24.04.2025, 11:57
Белорус принес победу своему клубу в АХЛ
Артем Левшунов

Артем Левшунов забросил шайбу в овертайме.

В Американской хоккейной лиге (AHL) стартовали серии плей-офф, в которых принимают участие белорусы.

Самым ярким в ночь на 24 апреля стал момент, когда наш защитник Артем Левшунов забросил шайбу в ворота «Чикаго Вулвз».

Белорус, которого прозвали «вторым Салеем», провел матч во второй паре обороны и принес своему «Рокфорду» победу, забросив на старте 12-й минуты овертайма.

Интересно, что для участия в этом матче Левшунову не пришлось никуда переезжать: игра прошла в Чикаго, где белорус выступает за «Блэкхокс» в НХЛ.

Также в составе «Айсхогс» на лед вышел еще один наш соотечественник – форвард Дмитрий Кузьмин, но он результативными действиями не отметился.

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