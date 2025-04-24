Белорус принес победу своему клубу в АХЛ
- 24.04.2025, 11:57
Артем Левшунов забросил шайбу в овертайме.
В Американской хоккейной лиге (AHL) стартовали серии плей-офф, в которых принимают участие белорусы.
Самым ярким в ночь на 24 апреля стал момент, когда наш защитник Артем Левшунов забросил шайбу в ворота «Чикаго Вулвз».
Белорус, которого прозвали «вторым Салеем», провел матч во второй паре обороны и принес своему «Рокфорду» победу, забросив на старте 12-й минуты овертайма.
Интересно, что для участия в этом матче Левшунову не пришлось никуда переезжать: игра прошла в Чикаго, где белорус выступает за «Блэкхокс» в НХЛ.
Также в составе «Айсхогс» на лед вышел еще один наш соотечественник – форвард Дмитрий Кузьмин, но он результативными действиями не отметился.