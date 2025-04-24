Эти автомобили выбирают американские богачи: топ-10 марок 2 24.04.2025, 12:05

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Одна из них лидирует с огромным отрывом.

Самым популярным автомобильным брендом среди американских богачей является Tesla - на его долю приходится 19,3% регистраций новых транспортных средств. Саму инфографику создала аналитическая компания Visual Capitalist.

Специалисты использовали данные, представленные в прошлом году американской корпорацией S&P Global, которая занимается предоставлением финансовой и аналитической информации.

Как можно видеть, Tesla лидирует (по крайней мере, лидировала на тот момент) с огромным отрывом. На втором месте находится BMW, на третьем - Mercedes-Benz. Замыкает десятку лидеров американский производитель электромобилей Rivian.

По мнению специалистов, популярность Tesla обусловлена сочетанием передовых технологий и впечатляющих характеристик. Это находит отклик у состоятельных покупателей, которые ценят инновации.

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