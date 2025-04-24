На Россию налетели дроны: взрывы прогремели под Москвой 8 24.04.2025, 12:06

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Там расположено производство ракетных комплексов.

В ночь на 24 апреля в Коломне, недалеко от столицы России Москвы, прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников, пишет «Главред».

Как сообщают росСМИ, там расположено АО «Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения», на которое и якобы была осуществлена атака.

Дело в том, что предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.

Местные жители заявили, что слышали звуки работы ПВО, а также опубликовали кадры, на которых слышно, как летит дрон, раздаются взрывы и выстрелы.

Официально власти РФ сначала не комментировали атаку, однако впоследствии в Минобороны страны-агрессора традиционно отчитались об успешной работе ПВО, которая якобы сбила два дрона в пределах Московской области.

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