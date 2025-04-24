В Беларуси дорожают сигареты 4 24.04.2025, 12:13

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Уже с 1 мая.

Министерство по налогам и сборам представило сведения о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут применяться в Беларуси с 1 мая нынешнего года.

Согласно данным МНС, среди продукции ООО «Табак-Инвест» несколько наименований сигарет с 1 мая подорожают на 10 копеек:

«Корона слим» – до 4,15 рубля за пачку;

«Корона стиль» и «Корона элит» – до 3,85 рубля за пачку.

При этом цены на сигареты других производителей не повысятся.

Помимо этого, в линейке сигарет, выпускаемых ИООО «АЛИДИ-Вест», появится новый продукт Dunhill Compact Silver по 7,40 рубля за пачку.

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