«Турецкий актер» влюбился в белоруску и отправил ей к Пасхе посылку с дорогим подарком 8 24.04.2025, 12:23

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Получить бандероль женщине помешала кассир в банке.

Жительница Витебска едва не стала жертвой мошенника, который в соцсети TikTok представился турецким актером. Подробности расследования (сообщили https://sk.gov.by/ru/news-usk-vitebsk-ru/view/turetskij-akter-po-ushi-vljubilsja-v-belorusku-i-otpravil-ej-posylku-s-dorogimi-podarkami-14809/) следователи.

В январе 52-летняя белоруска познакомилась в TikTok с мужчиной. Он представился Керемом Бюрсином, рассказал, что он актер и живет в Турции. После знакомства новый собеседник активно стал забрасывать комплиментами женщину и признаваться ей в любви.

На Пасху влюбленный «актер» решил порадовать свою возлюбленную — 21 апреля отправил посылку с подарком. Он утверждал, что внутри — дорогие ювелирные украшения, и даже прислал фотографии. В тот же день женщине пришло сообщение о необходимости оплатить доставку. Требовали перевести 3 тысячи рублей на определенный счет. Жительница Витебска ответила, что таких денег нет, и сообщила о проблеме «турецкому актеру». Последний заверил, что оплатил отправку, а ей необходимо рассчитаться за получение.

Уже на следующий день 52-летняя жительница областного центра пошла переводить деньги. Сотрудница банка сказала доверчивой женщине, что счет является литовским, и стала расспрашивать о переводе. Услышав историю, вызвала милицию и рассказала потерпевшей о мошенниках.

Во время допроса женщина пояснила следователю, что действительно верила всем сообщениям актера, а о таком виде мошенничества не знала. Мобильный телефон потерпевшей осмотрен. Переписка со злоумышленниками приобщена к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 209 УК (Покушение на мошенничество).

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