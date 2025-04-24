Трамп ищет виновного 3 Сергей Фурса

24.04.2025, 12:20

3,132

Сергей Фурса

Кто срывает мирные переговоры с РФ.

Я не люблю Зеленского. Не голосовал за него. И не буду голосовать в следующий раз. Поэтому я бы очень легко поверил, что он может сорвать переговоры. Представим, что надо сохранять режим тишины и молчать. Путин молчит. А Зеленский — нет. И как будто на это намекает Трамп. Что если бы Зеленский молчал, гениальная сделка уже была бы заключена.

Тем более, что Зеленский действительно много говорит. Много комментирует. Что, как известно, очень раздражает Трампа. И чтобы не раздражать его, то можно было бы выпускать с комментариями на арену кого-то мелкого. И не троллить Трампа крымской декларацией.

Так, может, Трамп действительно все делает правильно, а Зеленский все разрушает? Ну, может, хоть от Украины и не требуют признать Крым российским, комментарии Зеленского срывают соглашение, когда он говорит, что Украина не признает Крым российским? Соглашение, которое уже заботливо и со стратегическим видением подготовил Трамп. Может, есть в этом какая-то логика.

Я бы мог легко в это поверить. Если бы только Трамп демонстрировал впечатляющую эффективность во всех остальных местах. И только решить проблему агрессии России против Украины ему мешал Зеленский.

Но ведь нет. Трамп везде проигрывает. И постоянно ищет кого-то другого, кто виноват. Ведь Трамп априори виноват не может быть.

Например: экономика движется в рецессию? Это все глупый председатель ФРС США.

И всегда Байден. А еще немножко Обама. И, может, Хиллари.

То есть это стандартный нарратив Трампа. Искать кого-то виноватого. Как и его неприятие Зеленского. Потому что они очень похожи. И стандартное поведение — создавать хаос и искать простое решение сложной проблемы, которое, конечно, не работает. Но решение гениально. Поэтому точно должен быть кто-то, кто не дает это решение реализовать и мешает. Кто-то противный. Кто-то, кого Трамп точно не любит.

И вот после 100 дней президентства они родили один листочек плана. И этот гениальный листочек не сработал только из-за Зеленского.

В нашем случае — это всегда Зеленский. И вот рот Путина, Песков, заявляет, что если бы Украина вывела войска из всех регионов Украины, которые нравятся Путину настолько, что он записал их в свою Конституцию, то война бы закончилась. Чем не очередное условие мира. А виноват Зеленский. А о Кремле даже не вспоминаем.

Конечно, можно всегда придумать, что Песков сказал это в ответ на заявление Зеленского о Крыме. Но вот загвоздка. Если Трамп не требует от Зеленского признания Крыма как российского, то есть это не является частью соглашения, то почему тогда непризнание это соглашение разрушает и побуждает россиян делать свои заявления? Какая разница, что говорит об этом Зеленский? Или Путин настолько чувствительная душа? Чувствительный душегуб. Так его ранил Зеленский, что сразу десятки ракет полетели.

Или, может, логичнее, что решала Трампа пообещал Путину, что они нагнут Украину, а это никак не получается? И поэтому соглашение никак не лепится. Потому что это не Россия «готова на все», а это Трамп готов на все, что требует Россия, даже несмотря на задницу, в которой Россия оказалась и из которой президент США ее упорно вытягивает. И о чудо, это разрушает соглашение, потому что ни европейцы, ни украинцы на такое не готовы идти.

И, конечно, финальное соглашение, которое когда-то будет, поздно или раньше, будет компромиссом. А компромисс — это, действительно, когда обе стороны не удовлетворены. Но хотелось бы видеть именно недовольного Путина, а не счастливо спасенного Трампом из болота. И если бы Трамп с какой-то странной настойчивостью не пытался во что бы то ни стало не обидеть Путина или просто не испортить тому настроение.

А кто виноват? Кто обосрался? Конечно, невестка. Не Трамп же.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com