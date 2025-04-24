В Беларуси обновлено пять температурных рекордов 1 24.04.2025, 12:30

Теперь погода резко изменится.

Пять температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях в последний день аномально теплой погоды, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Брагине переписан локальный максимум 75-летней давности — 27,8 градуса (было 27,5 градуса 23 апреля 1950 года).

В трех населенных пунктах обновились рекорды, державшиеся с 2000 года: в Лельчицах — 28 (25,7), Мозыре — 27,9 (24,5) и Октябрьском — 26,9 (25,6).

Еще один рекорд отмечен в Мстиславле — 26,5 (22,1 в 2014 году).

14, 15 и с 17 по 23 апреля на метеостанциях страны обновлено 254 локальных температурных рекорда дня, 2 локальных рекорда месяца (Верхнедвинск, Езерище), 3 абсолютных рекорда дня (17, 18 и 19 апреля).

24 апреля Белгидромет прогнозирует от 17 до 25 градусов, 25-го — от 10 до 24, 26-го — от 6 до 13, 27-го — от 7 до 14. В ночь на 26 и 27 апреля ожидаются заморозки до минус 4, оба дня возможен мокрый снег.

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