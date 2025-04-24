В Крыму уничтожена радиолокационная станция РФ 1 24.04.2025, 12:34

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Две машины вражеской установки сгорели дотла.

Во временно оккупированном Крыму была уничтожена радиолокационная станция войск РФ. Две машины вражеской установки сгорели дотла.

Поражение произошло в понедельник, 21 апреля, на окраине поселка Раздольное. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков.

По их информации, «бавовна» прилетела в радиолокационную станцию, которая является модификацией советской РЛС П-18-2, с цифровой обработкой данных.

Ее дальность обнаружения целей составляет до 160 км, количество сопровождаемых целей – до 120.

«Фото – «до того как». Фото «после», по понятным причинам, опубликовать не можем», – говорится в сообщении канала.

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