В Молодечно скорая и МЧС приехали будить женщину, уснувшую в необычном месте 2 24.04.2025, 12:42

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иллюстративное фото

Сон вызвал переполох.

На днях в Молодечно спасатели и скорая приехали на необычный вызов: женщина лежала на самом краю крыши и то ли спала, то ли загорала. Видео случившегося выложил Instagram-аккаунт molodechno.today.

Как пишет паблик, инцидент произошел 23 апреля возле общежития по улице Скорины. Судя по всему, женщина через свой балкон выбралась на крышу одноэтажной пристройки и улеглась на парапете. Вероятно, она попутно выгуливала животных: рядом бегали две собаки.

Встревоженные прохожие вызвали МЧС и скорую — спасатели поднялись по лестнице на крышу и принялись приводить женщину в чувство, однако она в помощи явно не нуждалась.

По словам очевидцев, сейчас с виновницей переполоха все в порядке.

В комментариях одна из пользовательниц призналась, что в детстве тоже загорала на крыше, «но как-то в центре».

«А разве она что-то нарушила? Нет никакого запрета, чтобы спать на крышах зданий. То, что на краю спала, это экстремально, но, может, у нее такая медитация, все разные», — размышляет еще один комментатор.

Сразу несколько человек предположили, что это мать в декрете, которая просто хотела немного покоя и уединения, но ее «и там достали»: «Нужно было крышу повыше выбирать, конечно».

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