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Далеко идущий план Трампа

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  • Анатолий Амелин
  • 24.04.2025, 12:47
  • 3,214
Далеко идущий план Трампа

Создан «идеальный шторм».

Трамп не дурак и не идиот. Последние его решения являются частью далеко идущего плана.

Да, некоторые решения делаются «через задницу», но ему все равно. Есть цель. И эта цель — ликвидация основного конкурента — Китая.

Какая связь украинского вопроса и Китая? Прямая, хоть и не очевидная сразу. Оборонная доктрина США определяет Китай главным и основным врагом.

Причина — приближающаяся гегемония Китая. в экономике они уже лидируют по ВВП по ППС. Лидируют в мировой торговле, в контроле критических материалов, в количестве регистрируемых патентов. Догоняют в секторе полупроводников (максимум 2 года разрыва). Догоняют в секторе искусственного интеллекта (разрыв несколько месяцев). Строят самую сильную армию в мире (к 2027 году будет готова).

Китай — ключевой игрок и драйвер БРИКС (антиамериканского экономического союза). Готовятся к запуску цифровых валют для замещения доллара в международных расчетах. Переходят уже в расчетах с партерами на юань, включая кредитование. Китай — крупнейший производитель автомобилей, металлургической продукции, титана, химической продукции, электроники.

Можно продолжать этот перечень.

Причины происходящего: хакинг Китаем старой системы мирового порядка. Где, не имея явной внешней угрозы, они создали условия, превратившие их в экономического гегемона. У Китая есть десятки долгосрочных стратегий (которые он, в отличие от Украины, системно реализует). За счет нечестной конкуренции (искусственное занижение стоимости юаня, в отличие от Украины, где гривна искусственно завышена) они беспрепятственно захватывали рынки, уничтожая конкуренцию.

Китай ведет системную политику коррумпирования правительств и руководителей корпораций партнеров (до 5% оборота китайские компании относят на расходы без подтверждения. И это официально). Китай дает своим компаниям нулевые кредиты для рефинансирования странами (инвестиции, торговля).

И все это Китай делал, опираясь на инфраструктуру старой системы — старого мирового порядка. Аналитики Госдепа и ЦРУ оценивают риски потери Штатами мирового влияния очень реально. Усиливает опасения заявления Си Цзиньпина о необходимости пересмотра мирового порядка.

Как Штатам устранить угрозу? Угрозу потери не только мирового господства, но и дефрагментации Штатов как последствия ослабления США?

1. Война с Китаем? Разрушение основ их технологического потенциала? Не вариант. Это ядерная страна с огромной оперативной глубиной. Даже война за Тайвань несет критические риски для США.

2. Какое самое слабое место Китая? Его рынки сбыта. Мировая торговля. И вот здесь можно бить. И чем быстрее — тем эффективнее будет удар.

Осмелюсь предположить, что политика Трампа именно на это направлена. В частности:

— Тарифы против китайской продукции (Китаю это не критично).

— Тарифы против партнеров Китая? Уже начинает быть больно.

— Сокращение мировой торговли бьет по цепочкам создания стоимости, где Китай — важный элемент.

— Запуск глобальной рецессии — создание «идеального шторма»? — Идеально!

Когда ты не можешь использовать логику прямых действий, ты запускаешь управляемый хаос. Логику которого понимаешь только ты.

Волна рецессий, кризисов в различных секторах (финансы и фондовый рынок, банковский сектор, производство и цепочки поставок) просто сметут экономический потенциал Китая.

— И, в дополнение, — война. Но не США против Китая, а Китая с кем-то из соседей. Это разрушит потенциал Китая и вернет США глобальное доминирование.

А где здесь Украина? Особенно, нигде. В рамках готовящегося идеального шторма это один из небольших элементов запуска управляемого хаоса.

Мир понял, что старых институтов нет:

— НАТО — фикция. Где США подорвали уверенность в надежности института и уже намекают на выход из организации.

— США уже не же гарантом безопасности и может выключить свои ракеты, проданные другим странам, в один миг.

— ООН, ОБСЕ — институты, которые умеют только выражать обеспокоенность.

— МАГАТЭ — ну, вы в курсе.

— ВООЗ — показали себя во время фейковой пандемии.

— ВТО — на паузе.

Признание Крыма российским ставит крест на системе международного права. Старые институты не работают. Сила права уступила праву силы.

А значит, надо готовиться к худшему, если, конечно, не будет новых лебедей. Или черных, или белых. Там — как повезет.

Важно одно: Украина может рассчитывать только на себя. В военном и экономическом плане. Друзей нет. Есть временные союзники. Врагов много. Не только вне, но и внутри страны. Только максимальная собранность и эффективность позволит Украине пройти надвигающийся хаос.

Сможем ли мы?

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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