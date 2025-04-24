В Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной
- 24.04.2025, 12:53
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С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Она была замучена в российском плену.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью «Цензор. НЕТ».
«Да, ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность», - отметил заместитель главы МВД.
Виктория Рощина работала на hromadske, а также публиковалась в «Украинской правде» и «Радио Свобода». Она сотрудничала с «Украинским радио», «UA: Первым» и «Цензор.нет».
В 2022-м получила награду Международного женского медийного фонда «За мужество в журналистике».
Гибель Виктории Рощиной
Напомним, 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. Только в мае 2024 года Россия впервые подтвердила, что удерживает ее в плену.
В начале полномасштабного вторжения россияне также удерживали Викторию. Это произошло в марте 2022 года. Тогда силовики ФСБ задержали журналистку, когда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях.
О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило письмо семье журналистки, в котором говорилось, что она умерла 19 сентября.
По информации ГУР, журналистка должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.
Известно, что в России журналистку удерживали в двух жесточайших тюрьмах.