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В Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной

  • 24.04.2025, 12:53
  • 2,512
В Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной
Виктория Рощина

С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Она была замучена в российском плену.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью «Цензор. НЕТ».

«Да, ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность», - отметил заместитель главы МВД.

Виктория Рощина работала на hromadske, а также публиковалась в «Украинской правде» и «Радио Свобода». Она сотрудничала с «Украинским радио», «UA: Первым» и «Цензор.нет».

В 2022-м получила награду Международного женского медийного фонда «За мужество в журналистике».

Гибель Виктории Рощиной

Напомним, 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. Только в мае 2024 года Россия впервые подтвердила, что удерживает ее в плену.

В начале полномасштабного вторжения россияне также удерживали Викторию. Это произошло в марте 2022 года. Тогда силовики ФСБ задержали журналистку, когда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях.

О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило письмо семье журналистки, в котором говорилось, что она умерла 19 сентября.

По информации ГУР, журналистка должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.

Известно, что в России журналистку удерживали в двух жесточайших тюрьмах.

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