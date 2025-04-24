Новый вид спорта в Беларуси 1 24.04.2025, 12:53

Чиновники принялись отчитываться о контроле за ценами.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало результаты свой работы по контролю за ценами в первом квартале.

Выглядит как спортивный отчет, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Оказывается, за этот период МАРТ провел 11 проверок, в рамках которых был рассмотрен вопрос соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании. Было направлено 468 запросов в адрес субъектов торговли и установлены нарушения у 74 субъектов хозяйствования. Направлено 19 предписаний об устранении выявленных нарушений, а меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 122 виновных лиц.

Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили более 200 тыс. рублей (в том числе по материалам прошлых лет).

Наибольшие штрафные меры (свыше 82 тыс. рублей) были применены в отношении производственного унитарного предприятия «Н-ТиВи» за повышение отпускных цен на телевизоры с нарушением установленного порядка согласования.

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