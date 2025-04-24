В России вынесли приговор генералу-бунтарю Попову 3 24.04.2025, 13:00

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Иван Попов

Его лишили офицерского звания.

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии общего режима бывшему командующему 58-й российской армией Ивану Попову, обвиняемому в служебном подлоге и мошенничестве, пишет BBC.

Генерал-майор также лишен воинского звания, сообщает корреспондент ТАСС.

Попова арестовали в мае 2024 года. В июле суд смягчил ему меру пресечения, отправив после третьего ходатайства защиты под домашний арест, но в феврале 2025 года вернул Попова в СИЗО. Как утверждала военная прокуратура, генерал якобы выезжал из Тамбова в Москву без разрешения, писал «Коммерсант».

Попова обвинили в причастности к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 100 млн рублей (1,2 млн долларов по курсу на 24 апреля 2025 года), которые должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.

Обвинение требовало назначить Попову шесть лет колонии, а также лишить его звания генерал-майора и назначить штраф в 800 тысяч рублей (9,6 тысячи долларов).

Попов вину не признавал и утверждал, что подвергся необоснованному судебному преследованию. Защита Попова просила суд его оправдать.

В конце марта «Коммерсант» сообщал, что Попов обратился с открытым письмом к Путину, в котором просил «вернуть его в строй» и отправить «на СВО» («специальной военной операцией» российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину). Он мотивировал свою просьбу тем, что всегда был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни».

Попов был снят с поста командующего 58-й армией летом 2023 года. Он утверждал, что был отстранен от должности «старшим командованием» после того, как доложил о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны России.

Конкретных фамилий генерал-майор не называл. Провоенные блогеры писали, что отставка произошла после доклада Попова главе Генштаба Валерию Герасимову.

Тогда депутат Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к военным, в котором генерал называл своих подчиненных «мои гладиаторы», а себя — Спартаком.

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