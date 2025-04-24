Белорусам предложили перейти на номер телефона «с чистой историей» 24.04.2025, 13:05

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Зачем это нужно?

Один из белорусских операторов, МТС, запустил новую услугу — «белый номер». Компания предложила за 25 рублей приобрести номер телефона, который «никогда ранее не использовался в сети МТС». Зачем это нужно, рассказали журналисты Telegraf.news.

Что пообещал МТС под вывеской «белого номера»? Оператор гарантировал, что номер не был засвечен в банках, «всевозможных сервисах», программах лояльности, соцсетях или мессенджерах. Это, по их мнению, избавило от риска получить «приветы» от прошлого владельца в виде нежелательных звонков или рассылок.

При этом, раз номер «чистый», значит он не мог «утечь» к мошенникам. По мнению оператора, это снизило вероятность сомнительных сообщений и «разводов».

МТС признал, что мобильные операторы «действуют в условиях ограниченного „номерного фонда“». Это может приводить к ситуациям, когда вновь подключаемый номер «когда-то уже использовался».

При этом получается, что возможность получить «чистый» номер — это не само собой разумеющееся, а дополнительная опция за 25 рублей. Где оператор нашёл резерв этих «белых», ранее неиспользовавшихся, номеров, в релизе не уточнили.

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