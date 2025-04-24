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Президент ЮАР перед встречей с Зеленским поговорил с Трампом

  • 24.04.2025, 13:09
Президент ЮАР перед встречей с Зеленским поговорил с Трампом

Лидеры стран обсудили мирный процесс в Украине.

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения Украины перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Рамафоса сообщил в сети X.

«Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс в Украине. Мы вдвоем согласились, что война должна быть прекращена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие бессмысленные смерти», - сообщил Рамафоса.

По словам президента ЮАР, с президентом США было договорено вскоре встретиться для рассмотрения различных вопросов, касающихся отношений между обеими странами.

Рамафоса и Трамп говорили о необходимости укрепления хороших отношений между ЮАР и США.

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