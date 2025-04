Цены на нефть начали расти после стремительного падения 24.04.2025, 13:19

Признаки того, что США и Китай приближаются к торговым переговорам, поддержали цены на «черное золото».

В четверг, 24 апреля, цены на нефть частично восстановили потери после стремительного падения на предыдущей сессии. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 53 цента, или на 0,8%, до 66,65 доллара за баррель. В то же время, американская нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 55 центов, или на 0,88%, до 62,82 доллара за баррель.

Напомним, цены на «черное золото» снизились на 2% на предыдущей торговой сессии после сообщения о том, что некоторые члены ОПЕК+ предложат увеличить добычу.

Дальнейшее падение цен сдержали признаки того, что Китай и США приближаются к торговым переговорам - в Белом доме готовы снизить пошлины для Китая до примерно 50%.

По словам аналитиков, продолжающаяся торговая война между Америкой и Китаем может резко сократить рост спроса на «черное золото» в КНР. Именно поэтому рынок внимательно наблюдает за действиями Белого дома.

Также финансовые аналитики внимательно следят за переговорами Вашингтона и Тегерана по ограничениям на иранскую программу по обогащению урана.

Сближение стран может привести к ослаблению санкций в отношении иранской нефти, а это в свою очередь увеличит предложение на рынке.

