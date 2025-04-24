Когда доверья нет Андрей Бронишевский

24.04.2025, 13:17

Как не задалась экономическая «интеграция» Беларуси и России.

Российский «Ростсельмаш» просит защитить его от конкуренции белорусских производителей. Создание единого рынка нефти отложено еще на год. Российские перевозчики говорят, что через несколько лет в российских портах не останется места для белорусских удобрений. При этом ожидают, что в случае ослабления санкций белорусский экспорт сразу сбежит из России в порты балтийских стран. Потому что интеграция Беларуси и России вроде бы есть, а взаимного доверия между ними больше не становится. Так уж устроен союз не верных, что каждый в нем хочет обмануть союзника.

Нефть чужая, но такая своя

Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов – анекдот не хуже отмены роуминга между Беларусью и Россией. О создании единого рынка союзники первый раз договорились еще в 2018 году. Белорусские власти всегда возлагали на этот единый рынок большие надежды. Потому что белорусскому процветанию просто дешевой российской нефти мало. Белорусскому процветанию нужна своя собственная российская нефть.

Предыдущий дедлайн был назначен на 1 января 2025 года. Но что-то пошло не так. Поэтому сроки перенесли на 1 января 2026 года. Оказалось, что к 2026 году тоже не получается.

«Обсуждая все эти вопросы в рамках ранее разработанных союзных программ, стороны пришли к пониманию, что процесс по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов требует тщательной проработки», — сказала заместитель главы Белнефтехима Светлана Гурина.

Учитывая сложившиеся между союзниками практики, новые сроки тоже вызывают некоторые вопросы. Потому что, как объяснила представительница «Белнефтехима»: «Работа эта поэтапная… она требует взвешенного и тщательного подхода, осмысления». Наверняка к 2027 году союзникам найдется, что еще переосмыслить.

И можно сколько угодно жаловаться, что разные цены на энергоресурсы ставят белорусских производителей в неравные условия с российскими. Во-первых, российские власти не видят смысла покупать дорого того, кто уже продался дешево. А во-вторых, у российских производителей тоже есть на что пожаловаться в смысле несправедливой конкуренции. И чем меньше остается места на российском рынке, тем громче звучат эти жалобы.

Чтобы плохо было всем

Производство сельхозтехники на российском «Ростсельмаше» за первые два месяца года рухнуло на 30 процентов по сравнению с началом 2024. При том, что 2024 год тоже был далек от идеала. Российские производители говорят о самом тяжелом за последние 15 лет кризисе. И, конечно, ищут виноватых.

В этом смысле российские производители мало чем отличаются от белорусских. Разница в том, что белорусские директора жалуются на китайских конкурентов, а «Ростсельмаш» — на белорусских.

По мнению совладельца российского предприятия Константина Бабкина, белорусский «Гомсельмаш» находится в более выгодном положении чем российские производители.

«C белорусами сейчас острая и живая тема. Как я уже сказал, программа льготных кредитов сегодня не работает: c начала года мы по ней продали два комбайна. А у белорусов с льготными кредитами проблем нет. Можно прийти в любой российский банк, взять кредит, купить белорусский комбайн, и белорусский бюджет выплатит вам три четверти ставки российского ЦБ», — сказал он.

Поэтому «Ростсельмаш» предлагает своему правительству надавить на белорусские власти, чтобы никаких льгот у белорусских конкурентов не было. При том, что у «Гомсельмаша», несмотря на все льготы, дела не лучше, чем у его российского конкурента. Продажи белорусских комбайнов в России рухнули на 50 процентов.

Так что проблема, на самом деле, не в конкуренции. Проблема в доверии. А его между союзниками ни раньше его не было, ни теперь нету.

Когда доверья нет

С 2022 года белорусский экспорт пользуется российскими железными дорогами и российскими портами. Хорошо, если сейчас хотя бы 10 процентов потока белорусских товаров идут мимо России.

Но места в российских портах уже сейчас становится меньше. А к 2030 году его для белорусских удобрений может вообще не остаться. Поэтому, по оценке российских экспертов, белорусским экспортерам приходится все чаще переключаться на менее выгодные маршруты. Доставлять свои грузы в Китай по железной дороге.

При этом российские перевозчики считают, что на лояльность белорусских компаний рассчитывать не приходится. Что при строительстве и проектировании новых портовых мощностей нужно учитывать риск одномоментной потери всего белорусского транзита. По мнению исполнительного директора союза операторов железнодорожного транспорта Игоря Санковского «в случае ослабления санкций Беларусь тут же переключится на более близкие и дешевые порты Прибалтики».

И это актуально не только для российских железных дорог и российских портов. Интеграция между Беларусью и Россией происходит не от большой взаимной любви, а потому что просто деваться больше некуда. Но если появится альтернатива, союзники бросят друг друга не задумываясь.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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