«Стремление к миру» Путина в действии Александр Роднянский

24.04.2025, 13:33

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Александр Роднянский

Для того, чтобы продиктовать РФ свои условия, ее надо победить на поле боя.

Особенно болезненно звучат для меня новости из родного Киева.

Россия нанесла по городу массированный удар. Шестью баллистическими ракетами «Искандер» и шестью крылатыми ракетами «Калибр». И ещё дроны…

В результате этого ночного удара погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

За медицинской помощью обратились 77 человек, сообщил глава Киева Виталий Кличко.

По Киеву, Харькову, Житомиру и Павлограду ударили российские «Калибры», Х-101, «Искандеры» и «Герани». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Россия подняла в воздух не менее шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты летели и с кораблей Черноморского флота.

И все это происходит на фоне сообщений о несостоявшейся договоренности в Лондоне, на фоне выступлений президента Зеленского, решившего озвучить свою позицию, не дожидаясь встречи делегаций, и на фоне резких слов Трампа и пресс-секретаря Белого Дома.

Вряд ли Дональд Трамп и члены его команды знают популярное выражение «да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно». Но трудно нынешнюю ситуацию описать иными словами. «Стремление к миру» Владимира Путина в действии.

Но слабая надежда на достижение договоренности об остановке боевых действий почему-то теплится.

Все обсуждают возможные условия. Спорят до изнеможения. Требуют не соглашаться на унизительные компромиссы, а продиктовать свои условия. Справедливые условия. Я-то согласен. Но позвольте сказать об очевидном. Для того, чтобы продиктовать Путину свои условия, его надо победить на поле боя.

А если он не побежден, то компромисс неизбежен. А компромисс приятным не бывает.

Я не хочу спорить о том, возможны ли серьезные переговоры, согласится ли Путин остановить войну, я не знаю, готовы ли наши лидеры к компромиссу.

Я пишу лишь о том, что Путин будет снова и снова отдавать приказы об ударах. И от российских ракет будут по-прежнему погибать мирные люди.

Как это было ночью. Восемь погибших, среди которых двое детей…

Александр Роднянский, Telegram

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