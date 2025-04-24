На БелЖД снова начались проверки 2 24.04.2025, 13:57

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Вместе с КГБ их проводят сотрудники специальной службы.

По данным Сообщества железнодорожников Беларуси, количество сотрудников магистрали, которые оказываются в поле зрения силовиков, растет. В середине апреля активисты сообщали, что КГБ массово проверяет телефоны у начальников станций и их замов. Сейчас заинтересовались еще и работниками Управления БелЖД, где сконцентрировано все высшее руководство, а также Центра управления перевозками. Проверки проходят в присутствии сотрудников КГБ и специально созданной службы информационной безопасности железной дороги, пишет «Зеркало».

В целях безопасности имя собеседника изменено.

Когда масштабы проверок выросли, в Сообществе железнодорожников в целях безопасности не говорят. Отмечают только, что в первую очередь они коснулись «среднего руководящего состава». У сотрудников смотрят рабочие и личные мобильные. Выясняют, есть ли в них иностранные номера.

— Ищут шпионов, хотя по работе у этих людей могут быть контакты с зарубежными коллегами, — рассказывает представитель сообщества Евгений. — Пока нам не поступало информации, чтобы у кого-то что-то обнаружили, но, знаем, людей, которые вызывали подозрение, уже отправляли на полиграф. Кто это может быть? Те, на кого у силовиков изначально была какая-то информация, или работники, которые сильно волновались во время проверки.

По данным сообщества, проверки проходят прямо на рабочем месте или сотрудника вызывают к одному из замов руководителя магистрали.

— Управление и его подразделения, в том числе Центр управления перевозками, — это зона ответственности Козловского (Игорь Козловский — один из заместителей начальника БелЖД, отвечает за организацию безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий. — Прим. ред.). Он и вызывает к себе сотрудников, и совместно с представителями КГБ и (или) службы информационной безопасности БелЖД проверяет человека, — рассказывает Евгений. — Нам также приходит информация, что в отделениях железной дороги по стране теперь, кроме начальников и замов станций, интересуются телефонами и других руководителей среднего звена.

Собеседник отмечает, что служба информационной безопасности, которая наравне с КГБ участвует в проверках, создана на магистрали в 2025 году. Информация о ней есть и на сайте перевозчика. Там сказано, что она представляет собой «самостоятельное структурное подразделение» и подчиняется непосредственно замначальника БелЖД, который отвечает за «организацию безопасного обеспечения жизнедеятельности» предприятий Белорусской железной дороги. На данный момент это Игорь Козловский.

— Раньше это был отдел. Насколько мы знаем, он образовался в 2023-м, после хакерских атак на БелЖД, — вводит в курс дела представитель сообщества. — Сотрудники — выходцы из ОАЦ и КГБ. Они занимаются защитой IT-инфраструктуры дороги, отвечают в этом направлении за все, начиная от корпоративного VPN и заканчивая контролем рабочих мест через DLP-системы, то есть системы защиты от утечки информации. Она, насколько мне известно, внедрена на большинстве компьютеров железнодорожников. Кроме того, они участвуют в проверках телефонов, рабочих мест, допросах.

Сколько человек входит в эту службу, Евгений точно не знает. Говорит, около 20.

Структуру возглавляет Евгений Савчик.

— Из информации, которую мы получили у «Киберпартизан», до 2016 года его деятельность была связана с Марьиногорской 5-й отдельной бригадой специального назначения. Затем он стал военнослужащим войсковой части 10 091. По нашей информации — это Центральный аппарат КГБ, — продолжает собеседник. — Насколько нам известно, сотрудники службы сидят в Центре управления перевозками, а также в Управлении БелЖД. Консультации для них проводили «кашники» из ФСБ (управление «К» — подразделение, которое борется с преступлениями в сфере информационных технологий. — Прим. ред.).

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