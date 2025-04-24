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«Это факт, который уже можно зафиксировать»

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  • 24.04.2025, 14:17
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«Это факт, который уже можно зафиксировать»
иллюстративное фото

Политолог рассказал о будущем переговорного процесса по миру в Украине.

Встреча в Лондоне, в которой должны были принять участие главы МИД США, Украины, Франции и Великобритании сорвана, а президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского за слова об отказе признавать Крым российским.

США хотят выйти из переговоров и ищут для этого удобный повод? Такой вопрос сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Мы наблюдаем, прежде всего в Киеве, обстрелы и гибель мирных жителей. Это свидетельствует о том, что Россия не собирается идти ни на какие мирные уступки. С другой стороны, Киев, насколько я понимаю, выдвигает требования сначала о каком-то реальном перемирии, прекращении огня, а затем уже возможны какие-то переговоры.

Мне сложно как-то прокомментировать заявления Трампа — у него есть команда, которая должна пояснять, что он имел в виду. Но здесь, в Украине, ситуация видится именно так: обстрелы продолжаются, гибнут мирные люди.

— 30 апреля исполнится 100 дней со дня инаугурации Трампа. Ударит ли выход из переговоров по Украине по его имиджу? Будет ли это серьезным провалом?

— Опять же, насколько я видел сегодня утром новостные сообщения, однозначного решения о том, что Соединенные Штаты полностью выходят из мирного процесса, пока нет. Но то, что США не удалось достичь какого-либо существенного прогресса в так называемом мирном процессе, — это факт, данность, которую уже можно зафиксировать.

Все идет к тому, что до 30 апреля каких-то подвижек в мирном процессе мы вряд ли увидим.

— Сможет ли Европа самостоятельно поддерживать Украину, чтобы Киев мог продолжать борьбу?

— Здесь стоит отметить, что в нашем случае мы не можем использовать слово «союзники», это не совсем корректно с международно-правовой точки зрения. У нас, к сожалению, нет союзнического соглашения, где были бы зафиксированы юридические обязательства оказывать нам помощь — ни в одностороннем порядке, ни в рамках какого-либо соглашения о двусторонней взаимопомощи.

Есть определенные страны-партнеры, которые декларируют свою поддержку и предпринимают определенные шаги, много чего делают. К сожалению, Европа долгое время находилась в каком-то летаргическом состоянии, и лишь к концу прошлого года начались какие-то дискуссии и последующие действия по усилению обороноспособности самой Европы и поддержки Украины.

Несмотря на события 2014-го и 2022-го годов, европейцы во многом продолжали полагаться на поддержку Соединенных Штатов, надеясь, что США всегда будут лидером в этом процессе.

Они ошиблись, и теперь это нужно срочно исправлять. А все это упирается в вопросы финансирования, развития производственных мощностей, транспортной и другой инфраструктуры — вещи, которые решаются конкретными действиями на местах. Пока, во всяком случае я так считаю, Европа не в состоянии полностью заместить поддержку США.

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