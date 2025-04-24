Как Лукашенко превратился в олигарха номер один 10 Вячеслав Коростень

24.04.2025, 14:16

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Окружать себя комфортом диктатор начал уже на первом году власти.

В 1994 году бывший директор совхоза «Городец» рвался к власти в образе «кандидата от народа» и борца с коррупцией. Спустя 30 с лишним лет у него около двух десятков резиденций, несколько искусственно созданных бизнесменов-кошельков и семейная рента во многих секторах национальной экономики. Это еще одно объяснение, почему в 2020-м белорусский протест имел немного шансов на успех.

Считается, что основной «наркотик» Александра Лукашенко — это власть, которую он трепетно сохраняет три десятка лет, не брезгуя никакими средствами. Однако кроме власти есть и другое, за что мертвой хваткой держится стареющий белорусский правитель. Это деньги, в более широком смысле — всевозможные материальные блага, извлекаемые политиком из своего должностного положения.

Благ у него много, в этом вряд ли сомневаются даже сторонники действующей власти. По оценкам экспертов и журналистов-расследователей, в денежном выражении счет может идти на десятки миллиардов долларов, и это нисколько не удивляет.

При этом Лукашенко не устает строить из себя бессребреника, живущего на одну зарплату. Радетеля за народное счастье, которого мало интересует собственный достаток. Альтруиста, у которого за душой ничего нет. Этот маскарадный имидж также не вызывает в обществе никакого доверия.

Была одна резиденция, стало две

Окружать себя комфортом он начал уже на первом году власти. Точкой отсчета можно считать 21 апреля 1995 года, когда свежеизбранному президенту вдруг стало тесно в отведенных ему рабочих помещениях.

В тот день Лукашенко проводил встречу с сотрудниками аппарата Верховного Совета, на которой заявил о намерении занять здание ЦК КПБ по минскому адресу ул. Маркса, 38. Сказал со всей прямотой: «Глава государства должен размещаться в здании ЦК партии».

В то время в этом здании заседал парламент, депутатам было предложено переехать на площадь Независимости — в правое крыло Дома правительства. «До 1 мая надо закончить этот процесс переезда, чтоб тут все вымыть и вычистить. Можете забрать с собой столы, блокноты, но оставьте только эти стены… С позиции силы я действовать не хочу, я вас просто прошу», — распорядился тогда властитель.

Так количество его резиденций удвоилось. К той, что в загородных Дроздах, добавилась еще одна, в самом центре Минска. А вскоре резиденции Лукашенко начали расти как грибы после дождя. Сегодня их у правителя-бессребреника около двух десятков.

Резиденции «очень скромные», одна построена «еще при Хрущеве»

К 1998 году правитель успел дважды переписать Конституцию, уже тогда, по сути, абсолютизировав личную власть. С таких позиций в апреле он пошел в атаку на иностранных послов, лишив их арендной жилплощади в тех же Дроздах.

Мотив был житейский — не нравилось белорусскому руководителю такое соседство в облюбованном местечке. Предлог был с налетом особого цинизма — выселить дипломатов решили якобы из-за ремонта канализации. В результате 22 посла в знак протеста покинули страну, вернувшись лишь через год, когда скандал был кое-как улажен. Он показал, что ради личного комфорта Лукашенко готов рассориться с международным сообществом.

При таком размахе неудивительно, что спустя 30 лет все резиденции этого человека трудно сосчитать. В Минске он отгрохал себе Дворец Независимости площадью около 50 тыс. квадратных метров. Под Минском есть обители с названием «Озерный» и «Заславль». Передохнуть от трудов праведных можно также в родном Шкловском районе («Александрия-2»), в Беловежской пуще («Вискули»), в Березинском заповеднике («Плавно»), в Петриковском районе («На Припяти»), у северных границ («Браславские озера»). Есть еще «Красносельское» под Радошковичами, «Силичи» возле одноименного горнолыжного курорта, «Восток» на Минском море. СМИ также сообщали о базе отдыха «Крупенино» под Витебском, о строительстве роскошной резиденции в России — в элитном поселке Красная Поляна возле Сочи.

Восемь лет назад во время очередного «Большого разговора» с журналистами Лукашенко сообщил, что у него 17 резиденций, но сразу же оговорился: все они, мол, «очень скромные», а одна и вовсе была построена «еще при Хрущеве».

Действительно, 17 — ну что это? Не разгуляешься в таких «хрущевках». Надо жить как-то просторнее, поэтому на этом количестве скромный белорусский руководитель не остановился.

В сентябре 2023 год объединение BelPol сообщило о строительстве на минской улице Красноармейской очередного объекта для любителя резиденций. Того самого, с ершиками за 600 рублей, душем «Сибирская ночь» и криокомнатой. Лукашенко тогда пришлось неуклюже оправдываться, пытаться опровергнуть эту информацию странноватыми речами о «собачках и кошках». Прозвучало крайне неубедительно.

Звание за «потворство организованной преступности и коррупции»

Не менее гротескно выглядят попытки правителя выставить себя в образе нестяжателя, неимущего, практически голодранца. Летая на персональных самолетах-вертолетах, живя в люксовых апартаментах, передвигаясь на премиум-авто, нося дорогую одежду и швейцарские часы, он регулярно заявляет, что все эти радости жизни ему либо не принадлежат, либо были подарены богатыми <и хорошими людьми.

То «Майбах» ему подарят, то «Теслу» лично Илон Маск подгонит, то часы передаст Нурсултан Назарбаев — об этом белорусы слышали многократно. Как и о том, что резиденции все в основном государственные, ничьей личной собственностью они не являются.

Однажды, в ноябре 2020-го, Лукашенко так увлекся рассказами о своем бедственном положении, что заявил, будто его сыновья «нищие и живут неизвестно где». Если вычесть, сказал, гособеспечение, то и им будет негде жить, и ему самому. Останется разве что родительский «маленький домик» в Шкловском районе «семь на шесть метров» да скромный огород при нем.

При этом медиа полнятся журналистскими расследованиями о вовлеченности семьи Лукашенко в самые разные коррупционные схемы обогащения. Из этих данных следует, что и промпродукция реализуется на экспорт через сыновьи фирмы-прокладки, и оружие продается с соответствующей маржой, и в целом обогащение давно налажено по различным направлениям — от нефтепродуктов и недвижимости до лотерей, мобильной связи и контрабанды. Из свежего: стремительный взлет невестки Анны Лукашенко (псевдоним Селук), фактически монополизировавшей белорусский шоу-бизнес.

Полно публикаций про шикарный отдых членов семьи правителя — с бизнес-джетами, дорогими отелями и многолюдным сопровождением. Много исследований о пресловутом «схематозе», офшорах и раздаче госсобственности проверенным людям. Нет недостатка в оценках, определяющих белорусского вождя-аскета в число самых богатых глав государств в мире.

В конце 2021-го Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) отдал должное успехам Лукашенко в этой высококонкурентной сфере деятельности. Он был назван «Коррупционером года». Как заявлялось — за «потворство организованной преступности и коррупции».

Найти деньги Лукашенко можно будет только после смены власти

За долгие годы у власти Лукашенко реализовал две модели управления. В политике он выстроил диктатуру, в экономике — клептократию. В первой властвовать помогают проверенные лоялисты и силовики, во второй — группа доверенных лиц вроде Виктора Шеймана и клан придворных «олигархов» вроде Алексея Олексина.

На самом деле никакие они, конечно, не олигархи. И даже не предприниматели в общепринятом понимании. Их таковыми назначили, поручив де-факто администрировать прибыльные направления семьи правителя.

Лукашенко любит заявлять, что в Беларуси нет олигархов, так как он не дал им разворовать государственные активы. В действительности их нет по той же причине, по какой в стране отсутствует политическая конкуренция. Главный олигарх — сам властитель, никакой альтернативы здесь не предусмотрено на уровне базовых настроек.

Также глава клана регулярно утверждает, что никаких несметных сокровищ у него нет, а если кто-то считает иначе, то пусть найдет эти деньги. Мол, в современном мире невозможно спрятать большие богатства. Естественно, это не так. В современном мире, где автократы водят дружбу с себе подобными, как раз хватает темных углов с хорошей «капиталоемкостью». Найти их можно будет не раньше, чем в Беларуси сменится власть и институты борьбы с коррупцией заработают по-настоящему, а не декоративно, как сейчас.

В 2020 году режим Лукашенко жестоко подавлял многотысячные протесты не только из желания сохранить власть. Им двигало еще и стремление сохранить материальное достояние. Деньги, имущество, все эти схемы обогащения, все нажитое непосильным трудом. И еще вопрос, какая из мотиваций была сильнее.

Вячеслав Коростень, «Позiрк»

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