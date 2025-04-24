Украинские спецназовцы уничтожили взвод КНДР в тылу РФ

Украинские спецназовцы уничтожили взвод КНДР в тылу РФ1
- 24.04.2025, 14:25
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Появилось видео боя.
Украинские Силы спецопераций уничтожили взвод военных КНДР в Курской области. Количество корейцев превышало втрое.
Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций (ССО).
«Воины 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев», - говорится в сообщении.
Подробности ближнего боя с корейцами в Курской области
Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.
«Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их количества - и сохранили инициативу до его завершения», - отметили в ССО.
Как отмечают военные, несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта.
«Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи», - констатируют спецназовцы.