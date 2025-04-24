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Ученые рассказали, почему подросткам лучше раньше ложиться спать

  • 24.04.2025, 14:31
Ученые рассказали, почему подросткам лучше раньше ложиться спать

Это напрямую влияет на работу мозга.

Команда ученых из Китая и США изучила то, как качество сна подростков сказывается на работе их мозга. Кажется, тинейджеры редко высыпаются, но те из них, кто спит немного дольше, лучше решают когнитивные тесты, пишет «Нож».

В исследовании участвовали 3200 подростков в возрасте 11-12 лет. Всем им выдали переносные трекеры для отслеживания сна и контроля пульса.

Полученные данные с устройств сравнили с результатами сканирования мозга и когнитивных тестов. Более того, команда перепроверила выводы, проведя дополнительный эксперимент с 1190 подростками 13-14 лет.

Испытуемые из первой группы (39% участников) спали примерно 7 часов 10 минут в сутки. Как правило, они ложились спать и засыпали позже всех, а просыпались раньше. Добровольцы из второй (24%) отводили на сон где-то 7 часов 21 минуту, а из третьей (37%) — 7 часов 25 минут.

Изначально ученые не нашли весомых различий в успеваемости подростков из всех групп. Однако, когда дело дошло до когнитивных тестов, оказалось, что участники из третьей группы справляются с ними лучше остальных ровесников, а добровольцы из первой — хуже всех. В тестах оценивался словарный запас, навыки чтения, решения задач и способность концентрироваться.

Сканирование мозга показало, что тинейджеры из третьей группы обладали самым большим объемом мозга, из первой группы — самым маленьким объемом и худшими функциями.

«Несмотря на то, что разница в количестве сна, которое получила каждая группа, была относительно небольшой, чуть больше четверти часа между теми, кто спал лучше всего, и теми, кто спал хуже всего, мы все равно могли заметить различия в структуре и активности мозга, а также в том, насколько хорошо они справлялись с заданиями. Это показывает нам, насколько важно хорошо высыпаться в этот важный период жизни», — резюмировала Барбара Саакян, профессор клинической нейропсихологии из Кембриджского университета.

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