WSJ: Украина станет «Афганистаном Трампа» 4 24.04.2025, 14:37

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Эксперт назвал главную ошибку «мирного плана».

Если президент США Дональд Трамп хочет добиться длительного мира в Украине, ему следует продолжать оказывать военную помощь США — по крайней мере, до тех пор, пока Европа не сможет значительно увеличить свою поддержку. В ином случае, пишет обозреватель The Wall Street Journal Майкл Аллен, резкое прекращение помощи может превратить Украину в «Афганистан Трампа».

«Соглашение, которое подразумевает обнуление военной помощи США, попахивает преднамеренной слепотой Байдена при выводе войск из Афганистана. В разгар вывода войск в июле 2021 года Байден отклонил вопросы о том, падет ли афганское правительство. И это несмотря на то, что разведка США неоднократно предупреждала его, что Афганским национальным силам безопасности будет трудно сдержать Талибан», - пишет Алллен.

Он отмечает, что как правительство Афганистана не было готово тогда, так Европа не готова сейчас, особенно с учетом растущей мощи России. При этом Россия, так же как и Талибан, нарушила уже множество международных соглашений о прекращении огня и соглашений.

Трамп настаивает, что Путин настолько его уважает, что не вторгнется в Украину после подписания соглашения, однако есть один важный нюанс, предупреждает эксперт.

«Даже если он прав, Путин, скорее всего, переживет Трампа на посту. Если Трамп заключит сделку с Путиным и военная готовность Украины и ее моральный дух упадут без поддержки США, Путин будет склонен возобновить военные действия», - отмечает эксперт.

При этом, отмечает Аллен американское влияние на Россию коренится в военной поддержке США Украины:

«США не смогут улучшить отношения с Россией, если Путину не понадобится что-то от Трампа. Одностороннее прекращение помощи Украине устранит ключевой американский рычаг влияния на Путина», - пишет он.

Европа уже наращивает свое военное производство, однако ей может потребоваться больше времени для производства определенных типов боеприпасов и ракетной артиллерии. Ограничение военной помощи США в этих категориях, позволит России прорваться вперед, пишет журналист.

«Трамп справедливо описывает афганский провал как один из самых позорных моментов в истории США…Трамп также прав, что во многих отношениях российско-украинский конфликт — это «война Байдена». Но если он поспешно прекратит помощь Украине, а Россия продвинется на запад, Трамп войдет в историю за те же безрассудные ошибки, что и его предшественник», - подытоживает он.

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