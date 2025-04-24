Открытие китайского стадиона в Минске опять переносят

Открытие китайского стадиона в Минске опять переносят1
- 24.04.2025, 14:45
В мае его не откроют.
Первый заместитель председателя БФФ Андрей Василевич рассказал, что национальный стадион в Минске, который строят китайцы, открыт в мае не будет.
Об этом пишет со ссылкой на его слова football.by.
«Мы планировали провести финал Кубка Беларуси на новом национальном стадионе в Минске.
Однако из-за того, что открытие перенесено на более поздний срок, то есть оно не будет произведено в мае, мы матч там сыграть не можем», - рассказал он.
Строительство стадиона ведется с 2019 года на месте бывшей арены «Трактор». Его ожидаемая вместимость — 33 тыс. зрителей. Общая площадь застройки должна составить 48 тыс. кв. метров. Стадион должен получить навес, VIP-ложи, собственный пресс-центр и подземную автостоянку..