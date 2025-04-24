Какой смысл в этом цирке? Петр Олещук

24.04.2025, 15:06

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Петр Олещук

Кремлевские начали действовать хитрее.

Хорошо, а вы действительно верите, что в нынешних условиях подписание какой-то бумажки будет означать завершение войны?

Что и кто помешает Путину обстреливать украинские города после подписания? Собственно, на основе какой юридической базы он делает это сейчас? Есть какой-то договор, который позволяет ему бить из баллистики по многоквартирным домам?

Так что и кто ему помешает это сделать после подписания? Трамп? Он скажет, что верит «другу Владимиру» и не надо его провоцировать, потому что будет хуже. Еще что-то добавит про «карты». Все.

Так какой смысл этого цирка? И при чем здесь Крым? Почему именно Крым? Ведь Путин не собирается отдавать не только Крым, но всю Украину. Крым как раз ему отдал консенсус «западных элит» в 2014 году в личную собственность, наложил за это смешные санкции. Пожалуйста, владей. Крымом он мог бы спокойно владеть до конца своей жизни. Но он хочет все. А Крым — это лишь инструмент.

Что очевидно сейчас. Путин ненавидит Зеленского. Сейчас он для него (да и для всей «элиты РФ) — это лютый враг, которого надо уничтожить. Политически, физически. Любым способом.

С чего начались переговоры Трампа с Путиным? С требований отставки Зеленского, баек Трампа о «рейтинге в несколько процентов», требований выборов и т. д.

Но даже кремлевские политики быстро поняли, что такими прямыми требованиями они лишь усиливают поддержку Зеленского, который в сознании многих украинцев превращается в последний барьер перед капитуляцией. И они начали действовать хитрее.

Они предложили Трампу быстрый «мир», но одно условие. Признать аннексию Крыма. Даже не всех оккупированных территорий, а только Крыма, который и так «отдал Обама» (этот аргумент, видимо, больше всего понравился Трампу, и сейчас он его повторяет).

То есть они предлагают Трампу «шикарный компромисс», который должен дать «быстрый мир». А в обмен — признание Крыма, который и так был «утрачен при Обаме».

Зачем это россиянам? Им надо заставить украинского президента расписаться под нарушением Конституции, чтобы потом использовать это для организации мятежей и развала государства в Украине, ведь именно этот развал и является их целью. А президент Украины — личный враг и самый ненавистный для них человек. Они стремятся его уничтожить. Физически, политически, морально. Используя любые средства. В том числе — и новую американскую администрацию.

И это не о «мире», а о новых средствах ведения войны — политических. Не в состоянии уничтожить Украину военными методами, они стремятся сделать это политически в союзе с Трампом, которому в целом безразлично все, а главное — быстрее задекларировать «завершение войны» и все.

Поэтому никаких «признаний» не будет. А угрозы «выйти из переговорного процесса», который, кстати, сами США инициировали, это очередной пример шантажа. Завтра будет что-то другое, послезавтра — что-то еще.

Нам же главное запомнить: россияне ничего сами не могут, а потому полагаются сейчас исключительно на «пиндосов», которых еще вчера обещали превратить в «ядерный пепел». Трамп — это единственная надежда «великой России». Вот такое оно величие.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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