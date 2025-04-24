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Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму

  • 24.04.2025, 15:20
Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму
Владимир Зеленский
Фото: Виталий Носач/ РБК-Украина

Новые предложения лежат на столе президента США.

В мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины. Новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля лежит на столе у президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает (РБК-Украина) со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.

«Какие компромиссы с территориями и т.д.? Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты», - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, после предложений США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.

«Я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях», - заявил глава украинского государства.

Требования США по Крыму

Стоит напомнить, 19 апреля Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной.

Несколькими днями позже западные СМИ написали, что, по так называемому мирному плану Дональда Трампа, Украине придется признать Крым и другие оккупированные территории частью России, отказаться от НАТО и выполнить другие условия.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, четко заявил, что Украина не признает ни одну из своих территорий российскими.

После встречи представителей Украины, Европы и США в Лондоне 23 апреля, на которой не присутствовал госсекретарь Марко Рубио, Трамп пожаловался, что слова Зеленского усложняют процесс мирного урегулирования.

В ответ Зеленский напомнил о Крымской декларации, принятой США во время первого президентства Трампа.

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