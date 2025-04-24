Белгидромет: Апрель не устает удивлять 24.04.2025, 15:17

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Подробный прогноз погоды на ближайшее время.

Белгидромет сказал белорусам, когда ждать заморозков и снега в апреле. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Апрель не устает удивлять белорусов своим непостоянством в погоде. После летнего тепла в ближайшее время просторами нашей республики завладеет холодный воздух северных широт», - уточнили в Белгидромете.

Сообщается, что в пятницу, 25 апреля, скандинавскую прохладу на себе ощутят жители Гродненской и Витебской областей, а в субботу, 26 апреля, похолодает повсеместно. Кроме того, в ночные часы в большинстве районов страны прогнозируются заморозки от 0 до -4 градусов. Днем ожидается от +6 до +13 градусов.

Синоптики обращают внимание, что в дневные часы ощущение более прохладной погоды создаст сильный порывистый ветер. Согласно прогнозу, холодная с заморозками погода сохранится в воскресенье, 27 апреля, а также в понедельник, 28 апреля.

В пятницу, 25 апреля, в ночные и утренние часы пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможен туман. Днем будет без осадков. Кратковременные дожди пройдут только по южной части, местами возможны грозы.

Ночью температура воздуха будет от +3 до +8 градусов, местами по югу Беларуси прогнозируется до +11 градусов. Днем ожидается от +10 по северо-западной части и до +24 градусов по юго-востоку.

В субботу, 26 апреля, ночью по Гомельской области, а днем местами по Беларуси пройдут осадки в виде дождя, днем возможен мокрый снег. Вместе с тем в дневные часы в отдельных районах синоптики прогнозируют усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду. В ночное время на большей части страны вероятны заморозки до 0 до -4 градусов. Минимальная температура составил от +1 до +6 градусов, днем – от +6 до +13 градусов.

В воскресенье, 27 апреля, осадков не ожидается, но ночью и утром местами по северо-восточной части ожидается кратковременный мокрый снег. Кроме того, ночью будут заморозки от 0 до -4 градусов. Местами минимальная температура составит от +1 до +3 градусов. Днем будет от +7 до +14 градусов.

В понедельник, 28 апреля, осадков не ожидается. Но заморозки в ночное время сохранятся. Синоптики отмечают, что будет от 0 до -5 градусов. Местами по стране минимальная температура окажется от +1 до +3 градусов. Днем воздух прогреется от +11 до +18 градусов.

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