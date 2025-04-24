Цена на золото достигла исторического пика 24.04.2025, 15:10

Инвесторы отреагировали на последние события.

Цена на золото реагирует на глобальные кризисы, но не всегда приносит прибыль. Кроме того, в Украине есть еще одна проблема с инвестициями в драгоценный металл.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), глава проектного офиса Дмитрий Глинский.

Как отметил эксперт, в условиях неопределенности золото всегда является выбором многих инвесторов, которые покупкой этого актива разгоняют его цену.

Так, исторические пики цен на золото наблюдались во время вторжения СССР в Афганистан (беспокойство относительно противостояния ядерных держав), долгового кризиса в Греции (риски относительно возможности распада зоны евро) и во время острой фазы пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, рассказал Глинский.

«Рано или поздно эти ценовые всплески утихали, поэтому не стоит рассматривать золото как средство инвестиций с гарантированным долгосрочным доходом. Наоборот, это волатильный товар, цена которого может резко меняться в обе стороны», - глава проектного офиса НАБУ.

Он привел пример, когда после достижения 22 апреля рекордных 3500 долларов за тройскую унцию уже на конец дня цена золота откатилась до отметки 3300 долларов.

Глинский отметил, что покупая банковское золото в форме слитков, нужно принимать во внимание, что розничные цены на этот актив имеют широкую маржу.

«Это значительно усложняет получение доходности по этому инструменту по сравнению с другими более ликвидными формами финансовых инвестиций», - добавил он.

Напомним, золото 22 апреля впервые превысило отметку 3500 долларов за унцию. Опасения, что президент Дональд Трамп может уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла, спровоцировали отток средств из американских акций, облигаций и доллара. Однако затем Трамп отказался от требований отставки, из-за чего на рынке произошел разворот.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com