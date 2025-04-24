«До сих пор мою посуду в ванне» 6 24.04.2025, 15:33

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Белорусы заказали кухни, но остались без денег и обещанной мебели.

Эта странная история, которая на первый взгляд похожа на продуманную аферу, произошла сразу с несколькими белорусами. Они узнали друг о друге случайно: все трое решили обновить кухни прошлым летом и доверили это дело столичному ЧП «Время уюта». Каждый внес приличную сумму, но до сих пор продолжает мыть посуду в ванной и мечтать о новом кухонном гарнитуре. Тем временем бизнесмены уже успели переименовать фирму, набрать новых заказов и убедить других в том, что они действуют в рамках договорных обязательств, пишет Onliner.

«Переносили дату установки под разными предлогами»

Мария живет в Чижовке, в обычной девятиэтажке. Примерно год назад, в июне, девушка захотела обновить интерьер в своей двушке и начать решила с кухни:

— По площади помещение небольшое — всего 8,7 «квадрата», поэтому cверхтребований к новой кухне у меня не было: решила сделать такую же угловую, но в современном исполнении. Просмотрела десяток сайтов, обзвонила разные компании: все просили плюс-минус одинаковую сумму в районе 2000 долларов по курсу. Случайно наткнулась на ЧП «Время уюта». Связалась с представителем (чуть позже выяснила, что его зовут Михаил и он является директором компании) и обсудила все детали. Его предложение показалось мне самым интересным по цене, поэтому мы договорились о встрече.

В назначенный день Михаил приехал к Марии. Специалист и хозяйка оговорили стоимость и детали будущей кухни, в том числе материал, цвет фасадов и прочие технические нюансы.

— Через пару дней, 22 июля, Михаил приехал ко мне еще раз, но уже с договором. Мы подписали бумажки, я внесла аванс — около 800 долларов по курсу, — продолжает Мария. — Чтобы подстраховать себя, попросила оформить заявку: почему-то думала, что это будет гарантией в случае форс-мажоров. Они взяли заявку в работу: по договору, до 31 августа кухня должна была стоять на своем месте.

По словам девушки, из-за незаконченного ремонта ей пришлось перенести дату установки кухни. В середине августа она подписала допсоглашение, в котором сроки сдвинулись на конец сентября. Правда, в тот же день Михаил попросил Марию заплатить еще 700 долларов по курсу. Представитель компании убедил ее в том, что ДСП для распила уже куплена, а фасады отданы под покраску. Недолго думая, минчанка отдала деньги — в надежде, что вопрос с кухней вот-вот будет закрыт.

В ноябре Мария пригласила Михаила на финальные замеры. По словам девушки, он приехал только в начале декабря, после чего стороны окончательно согласовали размер кухни и запланировали ее установку на конец декабря. А дальше, говорит минчанка, началось самое интересное:

— Я мечтала встретить новогодние праздники на обновленной кухне, с нетерпением ждала оговоренную дату. Но 20 декабря, надеясь увидеть в своей квартире монтажников, я узнаю о том, что они не приедут. Потом ситуация с переносом установки повторилась еще несколько раз. В итоге в конце января мне частично привезли фрагменты кухни: на данный момент висит каркас (не весь) и стоит пару шкафов. Тогда мое терпение лопнуло, я собрала все документы и в конце февраля подала иск в суд. Заседание состоялось заочно, потому что вторая сторона не явилась. В связи с этим решение по делу было отменено. К слову, они уже успели переименоваться и теперь предлагают свои услуги под видом ООО «КитченБелСайт».

Минчанка признается: до последнего надеялась, что ей вернут деньги, но чуда не произошло.

— Узнав, что пострадавших в этом деле больше, я осознала масштаб проблемы. Некоторым, конечно, удалось вернуть свои деньги, но я в их число не попала. Последний раз Михаил выходил со мной на связь 25 марта, — вздыхает Мария.

«Осталась без денег и кухни, но с кредитом и проблемами со здоровьем»

Валентина — еще одна героиня: она тоже связалась с упомянутой выше компанией, но кухни так и не дождалась. Женщина два года мечтала обновить старый кухонный гарнитур. В марте прошлого года знакомый посоветовал Валентине обратиться в ЧП «Время уюта». Женщина говорит, что директор компании Михаил предложил встретиться в любой день.

— 26 мая он приехал ко мне домой в Логойск. Сделал замеры и взял предоплату в размере 3200 рублей. В общей сложности я отдала им за все время 7652 рубля (2147 рублей стоила бытовая техника — газовая варочная панель, вытяжка и духовой шкаф), — утверждает собеседница. — По договору мастера должны были поставить кухню ближе к осени. Мы долго не могли согласовать проект, поэтому сроки затянулись: финальный вариант эскиза кухни был готов 23 октября. Михаил предупредил: на изготовление кухонного модуля уйдет еще 20−30 дней. Решили, что монтажник приедет и возьмется за дело 27 ноября. В этот день я специально отпросилась с работы, чтобы быть дома. Утром мне приходит сообщение от Михаила: у монтажника заболел ребенок, поэтому приехать он не сможет. После этого Михаил стал постоянно переносить сроки, и я заподозрила неладное. А потом и вовсе поняла, что кухни вряд ли дождусь.

Валентина объявила Михаилу о том, что хочет забрать деньги. По словам женщины, он сперва согласился вернуть всю сумму, но после передумал. Сказал, что деньги на закупку материалов уже потрачены.

— Я подала исковое заявление, а в начале апреля суд вынес решение в мою пользу и обязал компанию вернуть деньги. Поскольку никто из представителей ЧП «Время уюта» на заседание не явился, решение вынесли заочно. Чуть позже по инициативе истца его отменили. На данный момент я осталась без денег и кухни, с кредитом и серьезными проблемами со здоровьем. Пришлось обратиться в госорганизацию и взять кухню в кредит. Кроме этого, Михаил и Владислав (учредитель ЧП «Время уюта») еще умудряются угрожать мне тем, что я якобы занимаюсь вымогательством своих же денег, распространяю клевету и организовала преступную группировку, — едва сдерживая слезы говорит Валентина.

«Сижу без кухни с пятимесячным ребенком на руках»

Летом прошлого года знакомая Валентины Екатерина тоже решила заказать кухню. По словам девушки, на тот момент она уже обзвонила десятки компаний, чтобы узнать, в какую цену ей обойдется готовый комплект мебели с установкой.

— Про столичную компанию «Время уюта» мне рассказала Валентина. Она тоже заказала у них кухню, не подозревая на тот момент, чем закончится вся эта история, — вспоминает Екатерина. — Я связалась с Михаилом, и он просчитал мне стоимость кухни: цена оказалась ниже, чем в других компаниях, поэтому мы договорились о встрече. Он приехал в Логойск, привез материалы, сделал замеры, а чуть позже прислал дизайн-проект моей кухни.

«До сих пор мою посуду в ванне». Белорусы заказали кухни, но остались без денег и обещанной мебели - Недвижимость Onlíner

Эта странная история, которая на первый взгляд похожа на продуманную аферу, произошла сразу с несколькими белорусами. Они узнали друг о друге случайно: все трое решили обновить кухни прошлым летом ...

8 сентября Екатерина опять встретилась с Михаилом, подписала договор и внесла предоплату в размере 1350 долларов по курсу. Сошлись на том, что кухню приедут ставить 20 ноября.

— В ноябре у меня по плану были роды, поэтому я предупредила Михаила: как вернусь из роддома, сразу сообщу. В итоге я вернулась домой, но весь декабрь мы провозились с электриком, поэтому сроки установки кухни перенесли на январь, — продолжает девушка. — 26-го числа мы договорились о том, что Михаил сделает финальные замеры, а затем рабочие приступят к монтажу. Опять согласовали новую дату — 17 февраля. Но, как вы поняли, уже апрель, а кухни нет до сих пор.

Молодая мама говорит, что после этого начался бесконечный перенос сроков, который длится до сих пор.

— Как выяснилось позже, он всем говорил одно и то же, затягивая сроки под разными предлогами. В общей сложности переносил приезд монтажников 17−18 раз, — отмечает Екатерина. — В конце концов я устала слушать эти обещания и обратилась в местный РОВД, затем подготовила исковое заявление в суд, который должен состояться в мае. В теории я понимаю, что правда на моей стороне, но верну ли я назад свои деньги? С маленьким ребенком на руках должна испытывать неудобства и мыть посуду в ванне, хотя планировала увидеть свою кухню еще в феврале.

По словам девушки, буквально на днях Михаил все-таки пообещал привезти кухню.

— Я ему сказала: «Если вы привезете мне какие-то доски и просто оставите их в квартире, не пущу на порог. Только с монтажником, который тут же возьмется за установку». Видимо, в его планы это не входило, поэтому в итоге он вообще не приехал, — подытожила Екатерина.

«Со всеми заказчиками на связи, от своих обязательств не отказываемся»

Журналисты связались с учредителем и директором ЧП «Время уюта», которые с марта этого года оказывают свои услуги как ООО «КитченБелСайт» (УНП 193 751 848 остался прежним). Как оказалось, Вячеслав и Михаил знают своих клиентов поименно и помнят, кому и сколько они должны. По словам предпринимателей, кухни они мастерят где-то полтора года, но форс-мажор, который повлиял на задержки, возник в декабре 2024-го.

— Под Новый год мы взяли крупный и сложный заказ в доме на улице Панфилова, поэтому все монтажники оказались заняты. Ребята попросту не справлялись с работой, поэтому пошли задержки по остальным заказам. С каждым из клиентов мы на связи. Екатерине, например, планируем поставить кухню на этой неделе. С Марией действительно произошел небольшой «косячок»: перепутали верх с низом, но с ней мы тоже на связи. За каждый день просрочки по договору мы должны 0,1%. Эти деньги вернем. С остальными вопрос тоже будет решен, в том числе с Валентиной. Но с ней отдельная история. Договор на изготовление кухни она заключила с нами в мае, согласование проекта растянулось до октября. В октябре мы подписали допсоглашение о том, что кухня будет готова до 23 ноября, затем дату поставки перенесли на 17 декабря. Потом она пропала, а через месяц заявила о том, что хочет забрать деньги, — видимо, нашла более выгодный вариант. Но мы то уже закупили материалы, куда их девать? — говорят бизнесмены.

На вопрос о том, сколько человек находится в ожидании своих кухонь, Вячеслав и Михаил ответили уклончиво, мол, всех таких клиентов они знают. К слову, журналистам известно еще о двух пострадавших, которые оказались в такой же ситуации, как и герои материала.

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